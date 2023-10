Italia Viva: "Mai alleanze con il Movimento 5 stelle"

"Italia Viva non condivide nessuna delle proposte populiste e assistenziali del Movimento 5 Stelle quindi un’alleanza con i grillini è impossibile". Ammesso che non fosse chiaro, a ribadire l’incompatibilità tra il partito di Renzi e il movimento di Conte e Grillo è Franco Maria Tonelli di Italia Viva Modena che commenta l’intervista rilasciata nei giorni scorsi dal coordinatore provinciale del Movimento 5 stelle Massimo Bonora sulle elezioni amministrative a Modena e provincia a giugno prossimo.

"Bonora – attacca Tonelli – propone alle forze politiche di centro sinistra la scelta di candidati civici per favorire la costruzione di una coalizione larga. Poi pone la condizione che al tavolo non ci sia Italia Viva. Vorrei tranquillizzare il coordinatore del Movimento 5 Stelle: sta cercando di sfondare una porta aperta. Italia Viva non condivide nessuna delle proposte populiste e assistenziali del Movimento 5 Stelle quindi un’alleanza con i grillini è impossibile. Sarebbe scorretto nei confronti degli elettori". I grillini, prosegue l’esponente di Italia Viva, "non cambiano mai, pretendono di decidere loro chi può e chi non può sedersi al tavolo di coalizione, vogliono dettare le regole: non si sono accorti evidentemente che le loro proposte politiche sono state bocciate dagli elettori. Nelle elezioni del settembre 2022 infatti hanno perso più della metà dei consensi conquistati alle politiche precedenti".