I soliti violenti

Sergio Gioli
I soliti violenti
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente treno PinarellaGranchio bluPrevisioni meteo weekendOlio 2025Elezioni MarcheBallando con le stelle
Acquista il giornale
CronacaItalpizza, Pederzini compra tutto il gruppo
26 set 2025
REDAZIONE MODENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Italpizza, Pederzini compra tutto il gruppo

Italpizza, Pederzini compra tutto il gruppo

Cristian Pederzini (foto) acquisisce formalmente il controllo completo del Gruppo Italpizza. Pederzini ha infatti acquisito dal socio di minoranza l’ultima...

Cristian Pederzini (foto) acquisisce formalmente il controllo completo del Gruppo Italpizza. Pederzini ha infatti acquisito dal socio di minoranza l’ultima...

Cristian Pederzini (foto) acquisisce formalmente il controllo completo del Gruppo Italpizza. Pederzini ha infatti acquisito dal socio di minoranza l’ultima...

Cristian Pederzini (foto) acquisisce formalmente il controllo completo del Gruppo Italpizza. Pederzini ha infatti acquisito dal socio di minoranza l’ultima parte delle quote di Italpizza S.p.A (24,5%). Dunque, il fondatore e presidente del gruppo, ora ne assume il pieno controllo, "inaugurando un nuovo quadro strategico e di gestione. Una prospettiva a lungo termine volta a consolidare ed incrementare il percorso di crescita dell’azienda, favorendo la flessibilità e una governance sempre più coesa, dinamica ed efficace", scrive l’azienda in una nota. "Quella che abbiamo aperto è una fase nuova, sempre più ambiziosa, del nostro percorso evolutivo", afferma Pederzini. "Ci prepariamo con entusiasmo – dice – e determinazione ad affrontare nuovi mercati internazionali, con la forza di un gruppo industriale sempre più solido. Siamo partiti da una piccola realtà e abbiamo affrontato sfide complesse. In un mercato globale dominato da multinazionali straniere".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata