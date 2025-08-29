Its Maker, nuova sede entro il 2026. Viaggio nel cantiere all’ex stazione

di Pietro MenzaniLa Fondazione Its Maker avrà una nuova sede entro il 2026. Grazie alla riqualificazione dell’ex Stazione Piccola, l’istituto tecnico di specializzazione post diploma metterà a disposizione dei suoi studenti – come anticipato nei mesi scorsi – una dozzina di nuove aule e laboratori tecnologicamente avanzati.

Lo stato dei lavori, iniziati a marzo scorso, è stato illustrato nel corso di un sopralluogo nel cantiere a cui hanno preso parte il sindaco Massimo Mezzetti, l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni e il presidente di Its Ormes Corradini, oltre a numerosi tecnici e ingegneri impegnati nella realizzazione dell’opera.

"Ci auguriamo che questa sia la nostra sede definitiva, quella di riferimento: la nostra sede ufficiale è a Bologna, ma quella più importante sarà questa. Saremmo contenti se i lavori finissero entro il 2026", commenta Corradini. È entusiasta dell’opera il sindaco, che afferma che la prosecuzione dei lavori "significa tanto, perché qualunque modenese sia passato di qui da tanti anni a questa parte ha sempre visto questa piccola stazione abbandonata a sé stessa. Finalmente – prosegue Mezzetti – grazie anche al contributo della Regione, recuperiamo questo stabile con una finalità fondamentale per il nostro territorio, ossia formare figure specializzate al servizio dell’automotive".

L’intervento di recupero e riqualificazione della stazione ha un valore complessivo di oltre 6 milioni e 400 mila euro. Come sottolinea l’assessore Guerzoni, l’opera, di cui il Comune è soggetto attuatore, non è stata finanziata da fondi Pnrr ma interamente dalla Regione Emilia-Romagna. I lavori si pongono come obiettivo il restauro e la rifunzionalizzazione dell’ex Fabbricato Viaggiatori nonché la rigenerazione dell’intero comparto. Il progetto prevede la sanificazione e la bonifica dei locali, la rimozione di muri divisori, la demolizione e il recupero dei pavimenti esistenti e il restauro delle facciate.

Nabil El Ahmadiè, dirigente dell’Unità Pnrr del Comune, spiega che "abbiamo iniziato i nostri lavori con la demolizione completa e il recupero dei pavimenti, la demolizione e il rifacimento delle due terrazze e il miglioramento della capacità di sopportazione dei carichi da parte dei solai".

Come dichiara il presidente di Its Maker, "qui avremo 11 nuove aule, che conterranno mediamente tra 20 e i 25 ragazzi l’una. Siamo nella Motor Valley e quindi offriremo corsi nell’ambito della motoristica e della meccanica che abbiamo studiato insieme a Ferrari, Lamborghini, Maserati, Dallara e Pagani".

Il principio che ha ispirato il progetto, promosso nell’ambito dell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss), è di modificare il meno possibile la struttura degli ambienti interni dell’edificio, che risale agli anni Trenta del Novecento. I lavori di recupero interessano il piano terra, il primo e il secondo piano della struttura affacciata su piazza Manzoni, per un’area totale di quasi 1.700 metri quadri. Come afferma l’assessore ai Lavori pubblici, "questo, insieme all’ex Estense e al secondo stralcio della Diagonale verde, è uno dei tre progetti faro dell’Atuss. I lavori che stiamo portando avanti sono di assoluta qualità: il valore aggiunto è che stiamo operando con la certezza della destinazione futura dell’edificio".

Secondo Mezzetti, la rigenerazione dell’ex Stazione Piccola "è un grande obiettivo che finalmente si sta realizzando. Il recupero di questo palazzo storico è il primo tassello della riqualificazione complessiva di tutta quest’area, che speriamo avvenga in tempi relativamente veloci".

Per quanto riguarda gli altri cantieri, all’Ex Estense il termine previsto è quello di fine anno (lavori da 9,6 milioni di euro). Per la Diagonale l’intervento dovrebbe finire a inizio del 2026, il valore dell’intervento è di 4 milioni.