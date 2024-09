Ius scholae, sindaco e assessora: "Sono tutti cittadini italiani. Ogni ritardo è un’ingiustizia"

"Ogni ritardo è un’ingiustizia nei loro confronti. Questi giovani sono il futuro del nostro Paese e meritano di crescere in un ambiente inclusivo e dove i loro diritti siano pienamente tutelati. Lo ius scholae è un passo in questa direzione". Il sindaco Massimo Mezzetti e l’assessora Federica Venturelli – assieme al sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Davide Baruffi – hanno inaugurato ieri mattina l’anno scolastico alle scuole medie Marconi in largo Pucci. Nell’area davanti alla scuola il dirigente scolastico Fausto Bianchi ha salutato studenti e genitori.

È stata l’occasione per rilanciare la richiesta di introdurre lo Ius Scholae, "un primo passo verso il riconoscimento pieno dello ius soli, principio che afferma il diritto di cittadinanza per chi nasce sul territorio italiano" dopo una ciclo scolastico.

"Il Comune di Modena è da sempre in prima linea nella promozione dell’inclusione e dei diritti e ribadisce con forza la richiesta di approvazione della riforma sulla cittadinanza in discussione in Parlamento: lo ius scholae".

Questa mattina, hanno detto sindaco e assessora, "di fronte a questi ragazzi abbiamo conferma di quale sia la normalità delle scuole: bambine e bambini che in tantissimi casi sono nati in Italia, che studiano, fanno sport, frequentano Modena e, con un bell’accento modenese, si sentono parte della nostra comunità. A queste bambine e bambini sentiamo di avere il dovere civile dare una risposta".

Lo ius scholae "è un primo passo verso il riconoscimento pieno dello ius soli, principio che afferma il diritto di cittadinanza per chi nasce sul territorio italiano. Siamo fermamente convinti che un patto di cittadinanza debba fondarsi sull’equilibrio di diritti e doveri. Gli uni sono la condizione per l’affermazione degli altri".

A un certo punto era apparsa possibile una convergenza tra il centrosinistra e Forza Italia sul tema. Ma la giunta modenese ravvisa una frenata. "Dopo le aperture agostane sullo ius scholae, solo pochi giorni fa Forza Italia ha bocciato tutti gli emendamenti delle opposizioni alla Camera nella discussione sulla modifica della legge sulla cittadinanza. Evidentemente le logiche di Governo continuano a prevalere sulla possibilità di incidere favorendo l’approvazione di una legge giusta". La richiesta è "di agire con serietà e coerenza, ricordandosi che stiamo parlando della vita di centinaia di migliaia di ragazzi che sono nati, cresciuti e che studiano in Italia gomito a gomito con i nostri figli e i nostri nipoti".