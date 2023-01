Ivana Monti interpreta il passato e i ricordi casalinghi

Al Teatro Michelangelo il 17 e 18 gennaio alle ore 21.00 andrà in scena "Una vita che sto qui", con Ivana Monti, di Roberta Skerl, regia di Giampiero Rappa. L’azione si svolge a Milano, quartiere Lorenteggio. In un appartamento di una zona popolare vive Adriana Rastelli, una signora ottantenne, sola, con un passato tragico che ha lasciato i segni sulla sua pelle e nella sua anima e che è rimasto imprigionato tra le mura di questa casa. Ora questo appartamento deve essere lasciato, ma per Adriana quella casa è il suo regno, il suo rifugio, ma soprattutto il luogo dei ricordi.