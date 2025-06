Ivanka Trump a Maranello. Factory tour alla Ferrari e pranzo al ’Cavallino’

Tour panoramico con marito e figli nella cittadella Ferrari e poi pranzo al rinomato ristorante ’Cavallino’. Nella seconda giornata in terra modenese Ivanka Trump, come previsto, ha fatto tappa a Maranello, tempio delle Rosse. Lì ha esplorato, insieme ad altri turisti, la sede dove tra i vari stabilimenti nascono i modelli invidiati da tutto il mondo.

Il ’factory tour’ in autobus ha raggiunto la galleria del vento e poi il circuito di Fiorano. Una visita prevista, ma non confermata ufficialmente vista la delicata situazione internazionale.

Per lo stesso motivo, l’arrivo di lunedì all’hotel Rua Frati 48 è stato un susseguirsi di conferme e smentite con ore di fibrillazione e mobilitazione di digos e forze dell’ordine. La tensione tra Usa e Iran ha reso la situazione ancora più delicata, trasformando quella che doveva essere una vacanza in una visita sorvegliata. Ivanka era arrivata intorno alle 20 di lunedì nell’albergo lussuoso in centro a Modena, vicino a piazza San Francesco. Con lei il marito e i figli, in occasione del matrimonio dell’anno, ovvero quello di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. La guerra in Medio Oriente ha ’costretto’ anche il fondatore di Amazon a cambiare i piani riguardo alle nozze. E lo stesso è successo per Ivanka, figlia del presidente degli Stati Uniti, arrivata defilata, cappellino nero calato sul volto, cercando di evitare i fotografi. Più ’rilassata’ l’atmosfera ieri tra i turisti anche se poi è entrata al ristorante ’Cavallino’ da un ingresso secondario. Nello stesso ristorante, amato dal Drake, sono stati avvistati a pranzo Piero Ferrari, il pilota Charles Leclerc con la fidanzata, e i tifosi assiepati fuori giurano di aver visto anche Lewis Hamilton. Se fossero al tavolo proprio con la famiglia Trump non è confermato, così come il menù non è stato svelato. Ma la presenza dello chef stellato Massimo Bottura è una garanzia di eccellenza e modenesità in tavola.

Dopo il pranzo, presidiato da forze dell’ordine e security, Ivanka Trump, marito e figli sono ripartiti arrivando in serata a Venezia.