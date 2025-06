Ivanka Trump a Modena: cosa ha fatto oggi in città

Modena, 24 giugno 2025 – Ieri la tranquilla Modena è stata “disturbata” da un arrivo inatteso: quello di Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti. Il motivo? Per la partecipazione al matrimonio di Bezos che si terrà a Venezia, l'imprenditrice e modella americana ha organizzato un soggiorno tutto italiano e Modena era tra le tappe. Così ieri sera, dopo le 20, l’arrivo all’hotel Rua Frati (foto), tra presidi delle forze dell’ordine, Digos e unità cinofile, ma anche di giornalisti.

Visita che ha fatto ancora più scalpore in questi giorni di grande tensione, a causa dell’escalation militare tra Israele, Iran e Usa. E in attesa che la figlia di Trump si sposti in Toscana per proseguire il suo viaggio, c’è stata molta curiosità riguardo il suo programma odierno in città.

Ebbene, dopo l’arrivo in tarda serata e indiscrezioni su una possibile cena in centro, è sicuro che oggi Ivanka Trump ha pranzato al ristorante Cavallino, lo storico punto di ritrovo gourmet della Ferrari. Forse non una coincidenza, visto che anche i membri dell’Hong Kong Ferrari Club alloggiano al Rua Frati e ieri sera la via dell’hotel era inaspettatamente colorata e mondana: diverse supercar, infatti, erano parcheggiate davanti all’ingresso e molte persone si sono fermate curiose per fare qualche scatto o capire cosa stesse succedendo.

Dulcis in fundo, nel ristorante di Maranello sono stati visti entrare niente poco di meno che Charles Leclerc, accompagnato dalla fidanzata Alexandra Saint Mleux, e Piero Ferrari. Avvistato anche lo chef pluristellato Massimo Bottura.

Un inizio settimana decisamente poco ordinario, con una stretta vigilanza e sorveglianza visto il calibro degli ospiti. Proprio ora che la situazione internazionale ribolle e l’attenzione è sempre più alta e sì, anche molto preoccupata.

Il viaggio della 43enne è poi continuato verso Venezia, dove è giunta nel pomeriggio in compagnia del marito, Jared Kushner e dei tre figli. Il gruppo è stato ripreso mentre saliva a bordo di un motoscafo diretto verso la Laguna, per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez.