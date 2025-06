Ivanka Trump a Modena, la figlia del presidente degli Stati Uniti arriva con marito e figli

Modena, 21 giugno 2025 - La figlia del presidente statunitense Donald Trump, Ivanka, sarà a Modena la prossima settimana. La tappa in Emilia Romagna la farà nell'ambito di un viaggio in Italia col marito Jared Kushner e i tre figli. Tra le mete anche la Toscana. A riportare la notizia è la Gazzetta di Modena, secondo il quale oltre a qualche ora in centro città potrebbe esserci in ballo anche una visita in Ferrari a Maranello. Ivanka Trump, un'imprenditrice, modella e personaggio televisivo statunitense, e l'entourage di staff e sicurezza alloggerebbero in un lussuoso hotel cinque stelle di Modena. L'apparato di sicurezza sarebbe già in moto, con misure stringenti previste anche per il traffico nel perimetro dell'hotel. La figlia del presidente dovrebbe soggiornarvi per una notte, poi continuerà il suo tour italiano con la famiglia. Il nome di Ivanka Trump e quello del marito compaiono anche nella lista di invitati vip al matrimonio di Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uno degli uomini più ricchi al mondo, e della giornalista texana Lauren Sanchez. Le nozze dell'anno si svolgeranno dal 24 al 26 giugno a Venezia.