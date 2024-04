Izzo Una favola al contrario al Michelangelo

Un’insolita bufera a Napoli, nel giorno dell’antivigilia di Natale costringe Alfredo a rinunciare al viaggio con la moglie, con cui sperava di riallacciare i rapporti. Riccardo, l’amante della signora a fianco, bussa al suo balcone per poter entrare: il marito è tornato a casa prima del previsto. La signora a fianco, però, è Elis, nuova e giovane moglie venezuelana di Michele, amico e vicino di Alfredo. Alfredo, così, il giorno prima della vigilia di Natale si ritroverà a vivere una favola al contrario. Sarà, infatti, costretto a coprire la tresca di Elis ai danni del suo amico Michele, spacciando Riccardo per suo cugino. Dovrà recuperare il rapporto con sua moglie. E dovrà anche fronteggiare Ciro, un rapinatore capitato anch’egli sul suo balcone per scappare dall’appartamento in cui si era introdotto. La bufera inaspettata, insomma, ha sconvolto i piani di tutti i personaggi. Questa l’ironica ‘trama’, vera e propria metafora di vita da cui prende vita il nuovo spettacolo del comico, attore, cabarettista e conduttore Biagio Izzo, in programma domenica, il 28 aprile, al teatro Michelangelo. Sul palco, insieme al comico Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale, Ciro Pauciullo con la regia di Pino L’Abbate. Porterà a Modena il suo nuovo spettacolo ‘Balcone a tre piazze’, ma sotto la Ghirlandina si è esibito spesso in passato... "Tutti gli anni: a Modena ho portato tutti i miei spettacoli perchè a Modena sono affezionato. C’è sempre un grande pubblico che mi attende e questo mi rende sicuramente felice".

In scena uno spettacolo che è anche un po’ una metafora di vita...

"Assolutamente si: si parla di rapporti di coppia complicati, di tradimenti, di amanti e di disperazione. La parte più bella e affascinante, però, è che per tutta lo spettacolo imperversa una tempesta di neve e ghiaccio e solo alla fine si scoprirà il significato. Quel significato è il motivo per cui ho scelto di fare questo spettacolo ma una cosa la posso dire: non parla di me". Crede abbia qualcosa in più rispetto agli altri spettacoli recitati fino ad oggi?

"In più non credo, ma il suo valore aggiunto è proprio questo finale diverso dagli altri, che si sono sempre conclusi in modo divertente. Insomma, la gente arriverà a dire: due più due vuole dire quattro".

È cambiata la comicità negli anni?

"Avevo 16 anni quando ho iniziato; sono cambiato io, figuriamoci gli spettacoli. È il modo di fare spettacolo che cambia perchè il comico deve sempre restare al passo con i tempi: dal linguaggio alla scena e saper portare in scena, appunto, spettacoli inediti e, soprattutto, la quotidianità, le cose di tutti i giorni".

Crede che il suo ruolo, quello del comico abbia oggi un ‘valore’ più grande, una sorta di ‘missione’?

"Diciamo che in questo momento storico, quello che stiamo vivendo c’è grande bisogno di distrarsi; distrarsi dalle cose brutte che avvengono in tutto il mondo; non pensare a guerre, tragedie. Ne ho bisogno io, figuriamoci il pubblico e mi auguro che le persone mi vedano così, come una persona che le distrae".

Cosa c’è nel suo futuro?

"Siamo in attesa del film di Paolo Sorrentino, Parthenope, che ho girato ad agosto e che andrà a Cannes. Dopo 50 film questo, per me, è un punto di arrivo: è stato un vero onore, come attore e come napoletano poter recitare in un film di Sorrentino".