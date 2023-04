J Colors, torna l’incubo: "Annunciata la chiusura"

Timori per sorte della J Colors di Finale. La azienda - è stato annunciato - da luglio chiuderà. Rischia dunque di scomparire una realtà erede della trazione di Rossetti vernici e idee, nata nel 1968, e che dal 1994 è entrata a far parte del Gruppo J Colors. "Nell’incontro di mercoledì scorso tenutosi a Milano con la proprietà – annuncia una nota sindacale firmata da Uiltec e Filctem Cgil - ancora una volta, dopo mesi di promesse sul rilancio dello stabilimento di Finale Emilia, ci viene comunicata la decisione di chiudere lo stabilimento entro il mese di luglio: una scelta improvvisa e inaspettata, sbagliata nel metodo e nel merito, che scarica sui più deboli gli errori accumulati dalla proprietà nel corso degli anni".

Tutta l’attività verrebbe concentrata a Lainate (Milano), dove è presente con un altro sito forte di una ottantina di dipendenti. A rischio i 24 posti di lavoro rimasti, ma soprattutto la prospettiva di una azienda con una lunga storia alle spalle e che recentemente, grazie ai fondi della ricostruzione post terremoto, aveva rinnovato il sito di Finale. "Una decisione analoga, che avrebbe dovuto portare alla chiusura ed al licenziamento di tutte le maestranze – spiega Giacomo Gullo, funzionario Filctem Cgil incaricato di seguire la vertenza – ci era stata già comunicata in maniera unilaterale nel 2019. Ma con la pressione sindacale e la collaborazione delle istituzioni locali si era riusciti a fare rientrare la decisione".

Ora, però, la situazione appare più seria perché c’è stata la pandemia e da mesi J Colors è costretta a fare ricorso agli ammortizzatori sociali. I dipendenti del sito finalese a seguito di pensionamenti e trasferimenti sono scesi dalla quarantina che erano prima della crisi del 2019. Sono, tuttavia, stati evitati licenziamenti. Questa volta la minaccia della perdita di posti di lavoro pare più concreta.

"Ancora una volta – dicono all’unisono Uiltec e Filctem Cgil - l’azienda sceglie la via più breve e secondo noi più grave: chiudere uno stabilimento, che si è rivelato essere produttivo, per superare una fase di difficoltà". Immediate le reazioni di parte sindacale, anche se il Gruppo starebbe valutando ipotesi di cessione dello stabilimento. "Per questo motivo all’unanimità – dichiara il sindacato – è stata decisa l’apertura dello stato di agitazione, con un pacchetto di ore di sciopero da mettere in campo già nei prossimi giorni accompagnati dalla richiesta a Regione e comune di attivarsi nei confronti della proprietà per scongiurare una chiusura che avrebbe effetti devastanti sulla vita dei dipendenti e di una comunità che già è stata messa a dura prova".

Alberto Greco