Jam sessione "ibrida" con omaggio al jazz dalle tinte blues

Le jam session ospitate all’Abate Road, Centrale 66, sono altrettante sopraelevate ibride e creative di una rassegna che stabilisce, sorniona, commistioni tra generi, liaison quasi costante nel background di molti musicisti di spicco a livello locale e regionale. Come nel caso del sassofonista carpigiano Simone Valla, guest lunedì del Free Quartet per un omaggio al jazz a tinte blues. Lo accompagnano dalle 21.45 Cesare Vincenti alla chitarra, Lucio Bruni al pianoforte, Enrico Lazzarini al contrabbasso e Fabio Grandi alla batteria. Ennesima chicca degli Amici del Jazz di Modena. Artista abile nel favorire il confronto tra musica classica e jazz, superando le barriere dli spartiti super noti, ribaltando i leggii con saperi maturati in contesti e pratiche diversi rispetto alle strettoie del mainstream, Valla fa parte di quel gruppo di surreali incursori di tutto ciò che non è ascolto scontato. Pedigree perfezionato nei conservatori di Carpi, Bologna e Parma con gli studi di sassofono classico, jazz e didattica della musica. Tra le tappe le borse di studio con Angelo Gabrielli e il volo verso cieli alti sospinto da virtuosi del calibro di Jean Marie Londeix, Tomaso Lama e Mauro Negri. Docente di sassofono all’ Alberto Pio di Carpi, una preziosa rivisitazione per quartetto di sassofoni di "Kind of Blue" di Miles Davis, co-fondatore della Carpi Sax Orchestra, nel 2021 ha pubblicato per Momenti il metodo "21 studi melodici per sassofono solo". Info 373 7651192

Gian Aldo Traversi