Jazz, Fresu e Sosa due star al Carani

Paolo Fresu si guarda dentro e stila note, con un gioco maniacale di invasamenti stilistici, con la sostanza stessa che sublima in forma.

Accanto all’artista di Berchidda, una delle trombe più liriche del pianeta (anche al flicorno ed effetti), sardo che vive a Bologna, c’è Omar Sosa di Camagüei, dintorni de L’Avana, che dimora a Barcellona, protagonista del pianismo contemporaneo, tra jazz e musica cubana (piano ed effetti). Un binomio siderale che stasera dalle 21.15 apre un trittico di date firmato Crossroads al Teatro Carani per "Sassuolo Jazz Festival, 1° edizione, new entry della lunga kermesse regionale. Food è il titolo del progetto (2023, Tuk Music) che chiude una trilogia discografica iniziata con Alma (2012) ed Eros (2016). Cibo che diviene argomento d’interesse collettivo e s’integra nell’ampio spettro di sinuosità emotività stimolate dal pentagramma. Indagando, dalla tavola al palcoscenico, "il piacere del gusto, della convivialità, della scoperta e del dialogo".

Per apparecchiare il sottofondo che alimenta l’effettistica cara ai due virtuosi dei rispettivi strumenti si è ricorsi per più di un anno alla registrazione di rumori e suoni che si autogenerano nelle cantine e nei ristoranti, col sopra rilievo delle voci di chi vi lavora in lingua italiana, sarda, friulana, spagnola, francese, inglese, giapponese. Sono racconti di ricette e socialità, che diventano colonna sonora, mentre i suoni tagliati, equalizzati e messi in loop, fungono da base per le composizioni di Fresu e Sosa. Prossimi rendez-vous del Carani giovedì Enrico Rava "The Fearless Five, sabato Sarah Jne Morris & Solis String Quartet.

Gian Aldo Traversi