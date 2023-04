Jazz, il ritorno di Jan Garbarek

Teatro Comunale praticamente esaurito, venerdì sera, per il ritorno del jazzista Jan Garbarek, che torna in Italia dopo quattro anni: una breve tournée, appena quattro date, e Carpi è una di queste, tant’è che il concerto del 14 è stato in gran parte acquistato da appassionati di fuori città (circa l’80 per cento dei biglietti).

Con il leggendario sassofonista norvegese, che ha scritto gli ultimi 50 anni di storia del jazz europeo, suoneranno suoi “vecchi” compagni, come il pianista e tastierista tedesco Rainer Brüninghaus e il bassista brasiliano Yuri Daniel, ma anche un ospite d’eccezione quale percussionista indiano Trilok Gurtu.

Il concerto inizia alle 21, apertura sala dalle 20.30. I numerosi che devono ritirare i biglietti acquistati on-line possono recarsi presso InCarpi dalle 10 alle 18, poi dalle 18 in biglietteria (tel. 059649263).