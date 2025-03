Jazz in famiglia Bollani-Magoni, stelle al Carani

Sarà davvero tutta ‘in famiglia’, con protagonisti di assoluto prestigio, la seconda edizione del Sassuolo Jazz Festival (in collaborazione con il festival regionale Crossroads) che prenderà il via domani sera al teatro Carani. Tre serate per tre appuntamenti che vedranno alla ribalta padre, madre e figlia, tutte stelle del panorama jazzistico italiano e internazionale: Stefano Bollani, Petra Magoni e la figlia Frida Bollani Magoni.

Si partirà appunto domani sera con l’amatissimo pianista superstar Stefano Bollani, in duo con il finlandese Iiro Rantala. Eclettico musicista, romanziere, conduttore, Bollani abbina alla sua strabiliante tecnica pianistica un amore per tutti i generi della musica, dalla classica ai ritmi brasiliani alle canzoni italiane. Ama esplorare, superare i confini, far dialogare anche mondi apparentemente lontani. E allo stesso modo Iiro Rantala, da Helsinki, vive su più dimensioni artistiche, è autore ‘classico’ di un Concerto per pianoforte, ma in parallelo ha una brillante carriera jazzistica anche con il Töykeät Trio, anche con dischi su etichetta Blue Note.

Classici rivisitati ed emozioni autentiche saranno poi ’Semplicemente’ la chiave del concerto che Frida Bollani Magoni terrà sabato 15, suonando con il vibrafonista Mark Glentworth. Ad appena vent’anni, Frida è già meravigliosamente artista, apprezzata in contesti internazionali: dai suoi genitori Stefano e Petra ha appreso l’amore per la musica che ha potuto coltivare già dall’età di sette anni con il maestro Paolo Razzuoli che – essendo lei ipovedente per l’amaurosi congenita di Leber – le ha insegnato la notazione musicale in braille. Al pianoforte, Frida sa dare una nuova vita e una nuova personalità a brani di grandi artisti, da quelli dei cantautori storici come Lucio Dalla o Franco Battiato, fino ai successi pop di oggi, di Ariana Grande o Britney Spears.

Mercoledì 19 marzo, poi, il trittico al Carani si concluderà con la voce di Petra Magoni, insieme all’Arkè String Quartet, con Carlo Cantini, violino elettrico, Valentino Corvino, violino, oud, live electronics, Sandro Di Paolo, viola, e Stefano Dall’Ora, contrabbasso, nella prima assoluta del progetto ’Subversion’. Sarà uno spettacolo di musica e arte varia, un concerto teatrale fra letteratura, immagini e luci, dall’Illuminismo alle Avanguardie, dalla Beat generation fino ai giorni nostri, in un percorso fra testi e musiche (da Kurt Weill, Eric Satie, John Cage, Patti Smith, Bob Dylan, ma anche Amy Winehouse e Rettore) che – come recita il titolo – hanno saputo ‘sovvertire’ gli schemi del nostro pensiero. Sono disponibili biglietti per i singoli spettacoli, ma anche un carnet abbonamento alle tre serate, con prezzi da 57 a 77 euro.