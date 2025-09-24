Jessica, il ’verde’ in cucina: "Così rispettiamo l’ambiente"

All’evento Agrofutura che si è tenuto ieri nella sala conferenze della Biblioteca Delfini di Modena si è parlato di sostenibilità e imprenditoria femminile con Jessica Rosval, chef del ristorante ’Al Gatto Verde’, da diversi anni impegnata anche in attività di solidarietà e nella valorizzazione dei prodotti del territorio.

Per Rosval, intervistata dal vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini, l’incontro con la tradizione italiana, e poi modenese, è stato folgorante.

"Ho iniziato a Montreal – racconta la chef – lavorando nelle grandi cucine in stile francese. Quando, durante un viaggio in Europa, sono arrivata in Italia, mi sono innamorata del rispetto per il territorio, delle tradizioni e delle persone, e non sono più tornata a casa. La mia esperienza all’Osteria Francescana si è così prolungata, fino a quando sono approdata a Casa Maria Luigia".

Come ha sottolineato la chef, nelle cucine de ’Al Gatto Verde’ la sostenibilità si pratica a 360 gradi. "Abbiamo scelto sistemi che neutralizzano i fumi delle cappe per non inquinare l’ambiente – spiega Rosval – e, già nella realizzazione del ristorante, abbiamo cercato di creare uno spazio sostenibile. È un approccio che va trasmesso a chi cucina oggi e a chi cucinerà domani: saper trasformare ciò che abbiamo davanti è il primo passo per ridurre lo spreco".

La cultura anti-sprechi ha detto di averla imparata in Puglia quando durante un Ferragosto ha imbottigliato 5 quintali di pomodori. E ha raccontato il suo legame col fuoco, elemento nostalgico, protagonista nella sua cucina. "L’uso del fuoco nasce da un legame universale: ogni essere umano prova emozioni e nostalgie quando mangia cibo cotto sulla fiamma. È qualcosa di primordiale – racconta Rosval –. Anch’io ho le mie nostalgie: sono cresciuta in un paese immerso nella natura e, quando ho iniziato a cucinare, mi sono trovata in cucine iper-moderne, dove si può controllare ogni dettaglio. Ho lavorato quindici anni in quell’ambiente, ma con l’apertura di Casa Maria Luigia, per la prima volta mi sono trovata a cucinare all’aperto. Mi sono sentita libera di ricominciare in un altro modo. Per noi è stato l’inizio di qualcosa di nuovo".

Nel suo intervento, Rosval ha citato anche i progetti Aiw – Association for the Integration of Women – e Roots.

"Con l’Association for the Integration of Women – ha concluso Rosval – offriamo programmi di formazione culinaria a donne migranti, in collaborazione con il Comune di Modena e i servizi sociali, per accompagnarle verso l’inserimento lavorativo. Con il progetto Roots abbiamo messo in pratica questo percorso in tempo reale in un ristorante nel quale i menu non servono soltanto a insegnare le basi della cucina tecnica, ma raccontano anche le origini culturali delle tirocinanti".

Beatrice Berselli ha illustrato le attività di promozione proposte da Piacere Modena.

"Accanto ai prodotti Dop e Igp – ha concluso Berselli – valorizziamo anche quelli del marchio collettivo Tradizione e Sapori della Camera di Commercio di Modena, che tutela 27 specialità locali. Valorizziamo le eccellenze locali attraverso una serie di attività diversificate: partecipiamo a fiere ed eventi di settore, collaboriamo con le istituzioni per raggiungere i consumatori e renderli più consapevoli, organizziamo iniziative dedicate a diversi target, dai cittadini ai giornalisti, con press tour sul territorio".