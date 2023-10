John Zorn Compleanno rock al teatro Storchi

Compositore, arrangiatore, direttore, sassofonista e perfino organista. Da cinquant’anni John Zorn è uno dei musicisti più poliedrici, eclettici e sorprendenti della scena newyorkese: un ‘maverick composer’, un anticonformista, lo ha definito la rivista ’Rolling Stone’, capace di spaziare fra i generi con una ricchissima creatività. E con l’estro dell’improvvisazione sapiente. Ha collaborato con Lou Reed e Laurie Anderson, ha saputo cogliere le influenze di tanti grandi della musica, da Luigi Nono a Bruno Maderna o Karlheinz Stockhausen, con un occhio speciale per l’avanguardia e le sperimentazioni, ha anche fondato un’etichetta, Tzadik, in cui fa confluire questa sua inesauribile apertura a nuovi mondi sonori (dal 1995 ha pubblicato più di 900 album), e nell’East Village gestisce The Stone, uno spazio per performance che dal 2005 ha ospitato più di 5000 concerti: "La mia curiosità – ha confidato in un’intervista – mi ha portato ad ascoltare musica classica, jazz, rock, folk, country, così come musica dal Giappone, dal Messico o dall’Indonesia". Dal jazz all’improvvisazione radicale, dal klezmer alla lounge music, la produzione musicale di John Zorn è sterminata, e altrettanto controversa, soprattutto perché non è assimilabile nelle diverse categorie.

Agli inizi di settembre John Zorn ha compiuto 70 anni e sarà quindi una festa speciale il trittico di appuntamenti che nei prossimi giorni vedranno il musicista sui palcoscenici dell’Emilia Romagna, in un progetto congiunto del festival L’Altro Suono del teatro Comunale di Modena, del festival AngelicA di Bologna e del festival Aperto di Reggio Emilia. La prima tappa sarà proprio a Modena, lunedì 30 alle 20.30 al teatro Storchi, dove John Zorn sarà affiancato da un parterre di collaboratori d’eccellenza, fra cui la celebre Barbara Hannigan, soprano e direttrice d’orchestra, fra le più celebrate interpreti contemporanee. Il concerto di Modena sarà suddiviso in quattro set, a partire da ’Jumalattaret’, un ciclo di canzoni per pianoforte e voce, ispirato alle dee pagane finlandesi, per proseguire con il quartetto ’Heaven and Earth Magick’, in prima italiana. Zorn presenterà poi ’The classic guide to strategy’, una serie di performance in solo per sassofono e ‘richiami da caccia’ ispirate a un testo di strategia militare giapponese del 1645. Chiuderà la serata ’Simulacrum’, con un trio di star, l’organista jazz rock John Medeski, il chitarrista Matt Hollenberg (della band Cleric) e il batterista Kenny Grohowski (degli Imperial Triumphant).

Di sicuro sarà tutto diverso il programma del concerto di martedì alle 18 al teatro Valli di Reggio Emilia. E sempre martedì, a mezzanotte, John Zorn concluderà la sua festa emiliana nella Basilica di Santa Maria dei Servi a Bologna, dove presenterà "The Hermetic Organ", una performance per organo e sassofono, che suonerà anche contemporaneamente.