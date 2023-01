Jordan De Barre, funerale a Modena: oltre duemila persone per l'addio al 19enne

Oltre 2.000 persone al funerale di Jordan De Barre (FotoFiocchi)



Modena, 11 gennaio 2023 – Palloncini bianchi e rossi, bolidi parcheggiati all'esterno della chiesa, tante tante fotografie e migliaia tra amici e parenti, arrivati da tutta Italia. Sono stati in tantissimi, nel primo pomeriggio di oggi a dare l'ultimo saluto, a Collegara di San Damaso a Jordan De Barre, il 19enne morto in un terribile schianto la sera dell'Epifania a Modena Est.

Gli amici di sempre hanno indossato felpe e magliette con il volto del ragazzo e la scritta: 'Jordan, il gigante buono'. Il giovane, infatti, è stato descritto da tutti come un ragazzo generoso, gentile, sempre disponibile ad aiutare gli altri.

Le T shirt indossate dagli amici per l'addio a Jordan De Barre (FotoFiocchi)

La bara bianca è stata portata in chiesa in spalla dagli amici e dai familiari e, all'uscita del feretro, sono stati liberati i palloncini in cielo. Per salutare la giovane vittima della strada oggi erano presenti almeno duemila persone.