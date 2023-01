Jordan De Barre morto nell’incidente a Modena, lo strazio dei parenti: “Era un ragazzo d’oro”

Modena, 8 gennaio 2023 – Si è girato per prendere una sigaretta che gli aveva appena passato il cugino, seduto al suo fianco. In quell’istante ha notato un’ombra sulla strada, forse un animale intento ad attraversare e di istinto ha sterzato verso sinistra, schiantandosi contro un muro. Una manovra che è risultata fatale.

Jordan De Barre

Sarebbe questa la dinamica del terribile schianto avvenuto venerdì sera, intorno alle 20 e che è costato la vita al giovanissimo Jordan De Barre, 19enne residente a San Damaso. Lo schianto è avvenuto nella zona artigianale di Modena Est, sullo stradello Sottopassaggio dove la carreggiata è piccolissima e, secondo tanti residenti, pericolosa dal momento che due auto non ci passano.

Una strada già teatro di uno altro incidente mortale lo scorso ottobre. Jordan venerdì sera, dopo il lavoro si stava recando da alcuni parenti per cena quando, all’improvviso, ha perso il controllo della sua 500L per poi schiantarsi contro il muretto situato ai lati della carreggiata. L’allarme è scattato immediatamente ma, purtroppo, per il 19enne non c’è stato nulla da fare: i soccorsi dei sanitari del 118, seppur immediati, sono risultati inutili.

Il 19enne è deceduto sul colpo e per estrarre il corpo, rimasto incastrato nelle lamiere contorte del mezzo si è reso necessario l’intervento dei pompieri. Ferito gravemente ma non in pericolo di vita il cugino che si trovava accanto a lui e che, sotto choc, ha spiegato appunto come la manovra della vittima, improvvisa, fosse legata al passaggio di un animale sulla stretta carreggiata.

"Gli stavo passando una sigaretta accesa – ha raccontato il 17enne ai familiari– quando mi sono girato ho visto qualcosa che attraversava la carreggiata: per quello Jordan ha sterzato all’improvviso".

Il ragazzo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma fortunatamente non corre pericolo di vita. Il 17enne è ora ricoverato a Baggiovara.

Jordan aveva da poco iniziato il lavoro che più amava. "Lavorava in una ditta di rottami col papà, vendevano ferro – spiegano i parenti – Jordan aveva raggiunto il suo obiettivo, era riuscito da poco a crearsi un buon giro di clienti ed era felice perchè si sentiva realizzato. Per tutti noi era il ‘gigante buono’, un bravo ragazzo ma per noi era ancora un bambino, il nostro bambino. Era particolarmente simpatico e sapeva stare in compagnia: gli amici lo cercavano sempre. E’ una disgrazia terribile e ingiusta quella che ha colpito la nostra famiglia".

Sul terribile schianto sono ora in corso indagini da parte della polizia locale, giunta subito sul posto insieme ai carabinieri.