Jordan Debarre, attese duemila persone per il funerale

Jordan Debarre, morto a 19 anni in un incidente

Lanterne in cielo per dargli l’ultimo saluto. Ieri gli amici di Jordan Debarre, il 19enne deceduto venerdì sera in un terribile schianto nella zona industriale di Modena Est, si sono riuniti a San Damaso per ricordare il giovane amico strappato alla vita troppo presto. Ieri pomeriggio la salma del giovane è stata trasportata come vuole l’usanza della famiglia all’interno della sua abitazione, per essere salutata un’ultima volta dagli amici e dai parenti. Mercoledì 11 gennaio alle 14, invece, il corteo funebre partirà dall’abitazione, in stradello Bonaghino, per arrivare alla chiesa di Collegara dove alle 14.30 sarà celebrata la santa messa. La salma è stata liberata ieri dalla procura. Ai funerali, organizzati dalla ditta Gianni Gibellini, parteciperanno tantissimi familiari, conoscenti e amici della famiglia provenienti da tutta Italia. Si attende infatti la partecipazione di almeno duemila persone. La salma sarà poi tumulata a Collegara nella cappella della famiglia Debarre. Migliorano intanto le condizioni del cugino 17enne di Jordan che venerdì sera si trovava al suo fianco. Il ragazzo, sottoposto ad un intervento ha spiegato che all’improvviso, mentre la vittima percorreva la strada, un animale ha attraversato all’improvviso facendo sbandare il giovane verso sinistra, schiantandosi infine contro un muro. Una manovra che è risultata purtroppo...