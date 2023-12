Juantorena lotta spesso da solo . Davyskiba mai incisivo

BRUNO 5: Ci sono le sue imprecisioni nel bilancio che costa a Modena il primo parziale e nella latitanza del cambiopalla che condiziona il resto del match. Quando si siede in panchina nel secondo set, sostituito da Boninfante, la faccia non è la solita, la rabbia non è la solita. Il rientro in campo non è il solito. Che succede? Nella sua distanza da Petrella nei time out del terzo set c’è sicuramente un dato di concentrazione e autocritica personale, per un leader che ha cercato di ritrovarsi senza riuscirci. Certe volte non è facile, nemmeno per uno come lui.

SAPOZHKOV 5,5: Chiude la contesa con numeri discreti, anche buoni se si fosse trattato di un altro risultato e soprattutto di un’altra partita nella fase punto, perché è lì che più manca l’apporto del russo. Emblematici due palloni che potevano accorciare le distanze nel terzo set dopo due grandi difese geminiane, schiantati contro il muro da un opposto che deve lavorare ancora tantissimo sulle transizioni e sull’altezza del colpo.

JUANTORENA 5,5: Nel primo set lotta lungamente da solo contro gli avversari, rispondendo con la sua classe a ogni colpo ospite, tenendo in piedi la Valsa Group. Nel secondo parziale però improvvisamente si spegne, dopo un serrato confronto al cambio campo con Sapozhkov nel quale il cubano sembrava sconsolato. Tre errori in attacco e un match che pian piano si defila nell’anonimato, trascinato giù dall’abulia complessiva di una squadra che non si riconosce più. Qualche altro sussulto, qualche altro errore.

DAVYSKIBA 4,5: Titolare a furor di popolo e forse anche per necessità tattiche e infermieristiche, il bielorusso si gioca malissimo la sua chance di diventare colonna portante. Mai incisivo in battuta, il colpo dal quale gli si chiede di far la differenza, balbetta in ricezione e si stampa contro il muro di Milano, chiudendo con efficienza bassissima. Dovrà per forza avere altre occasioni, dovrà anche mettersi in testa di saperle sfruttare.

BREHME 4,5: Impalpabile in mezzo alla rete, inefficace in battuta, si perde anche in primo tempo.

SANGUINETTI 5: Rispetto al compagno di reparto si fa notare per qualche acuto dal servizio (uno a partita ampiamente conclusa).

FEDERICI 6: Il momento della rinascita è quello di una doppia difesa nell’azione che riporta Modena a -1 nel primo set. Da lì in avanti, dentro il grande buio di Modena è l’unico che porta a casa la pelle con una ricezione che tiene e altre difese notevoli, non sempre ben gestite.

ALL. PETRELLA 5: Riparte con Davyskiba titolare sacrificando Rinaldi. La scelta è giusta, dopo la débacle con Piacenza, il bielorusso e la squadra non lo ripagano. Ora però, dopo gli ultimi sei set persi consecutivamente, non è questione di uomini o di scelte, ma questione di mente, di idee. Dovrà uscire il Petrella psicologo prima del Petrella tecnico, per riportare la testa sulla linea dell’acqua, la bocca in grado di respirare, gli occhi capaci di vedere una riva, uno scoglio, un approdo.

Alessandro Trebbi