Junior Finale conquista la Prima Categoria: trionfo nel girone G di Seconda

La vetta se l’è presa alla prima giornata e non l’ha più lasciata, nonostante il lungo duello col Crevalcore e un paio di agganci subiti da parte dei bolognesi, poi staccati con gli ultimi 2 successi con Virtus Cibeno e Limidi. Lo Junior Finale – erede del mitico Finale Fc che arrivò fino in Interregionale – per la prima volta nella sua storia di rinascita sale in Prima categoria grazie al successo nel girone "G" di Seconda. "Eravamo partiti con questo obiettivo – spiega il presidente Michele Caleffi, in sella dal 2021 – e quando è così non è mai semplice confermarsi. Il dg Pederzini e il ds Marchesini hanno fatto un ottimo lavoro, inserendo poche pedine mirate su una rosa che era già forte l’anno scorso quando ci fermammo ai playoff. Col Crevalcore dell’amico Battaglioli è stato un bellissimo duello, impreziosito anche dalla finale della Coppa provinciale. Un momento chiave? Non me ne viene in mente uno, la squadra è cresciuta strada facendo. E anche dopo qualche pari di troppo e i due ko con Solarese e Cabassi abbiamo sempre usato la stessa medicina: maccheroni e birra al campo a fine allenamento…". Caleffi è l’esempio della "finalesità" dello Junior, la cui rosa è all’80% fatta da ragazzi del settore giovanile. "E anche mister Riccardo Cumani – sorride Caleffi – pur originario di Bologna è finalese adottivo, ed era in campo con noi da giocatore nell’ultima promozione del 2019 dalla Terza. Anche l’anno prossimo faremo una squadra sempre più fatta in casa. Una dedica? A Graziano Monari scomparso qualche anno, che per oltre 50 anni è stato il nostro custode: ora con noi c’è sua figlia Simona".

Davide Setti