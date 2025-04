Junior Finale vince il girone G di Seconda categoria con rigore di Azzouzi

LIMIDI

0

JUNIOR FINALE

1

LIMIDI: Ragazzi, Rega, Darabaneanu, Setti (70’ Cerat), Tavani, Lodi (62’ Pastore), Badini (54’ D’Angelo), Savignano, Avanzi, Borraccino (62’ Mandy), Calvelli. A disp.: Sparacello, Padovani, Saletti, Manicardi, Sabato.

JUNIOR FINALE: Aloe, Govoni, Pisa, Braida (70’ Cumani), Grandi (48’ Pignatti), Pecorari, Frigeri, Pagano, Veratti, Gallerani (48’ Azzouzi), Ferri (48’ Ragazzi). A disp.: Minelli, Castagnoli, Mengoli, Meletti, Bulgarelli. All.: Cumani

Arbitro: Sena di Modena

Reti: 71’ (rig.) Azzouzi

Lo Junior Finale corona una grande stagione e con un turno di anticipo vince il girone "G" di Seconda categoria. I ragazzi di Cumani sbancano Limidi con un rigore di Azzouzi e sfruttando il pari del Crevalcore (1-1) con la Sanmartinese si portano a +5 a 90’ dalla fine. Nel primo tempo Ferri calcia a fil di palo, poi Ragazzi dice di no a una rovesciata di Gallerani, una botta dal limite di Frigeri e una conclusione ravvicinata di Veratti. Nella ripresa Pignatti salta tutti e viene atterrato in area. Sul dischetto va Azzouzi che segna il gol decisivo. Limidi che colpisce un palo e mette i brividi nel finale, ma al triplice fischio esplode la festa dei biancazzurri.

LE ALTRE. Festa rimandata per le altre due modenesi che sognavano di stappare ieri. In Seconda "I" l’Appennino batte 3-2 l’Atletico Borgo fuori casa e resta a +1 sulla Libertas Ghepard che vince 4-1 a Zocca in vista dell’ultima giornata. In Terza "A" l’Audax Casinalbo batte 3-1 il San Francesco e a 2 gare dalla fine resta a +6 sulla Madonna di Sotto che vince 3-1 a Castelnuovo col Terre.