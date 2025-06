Juventus batte Sassuolo 2-0 e avanza in Coppa Italia

Juventus 2 Sassuolo 0

Juventus: Mustafic, Tosello, Gallo, Termentini, Bertora (13’ s.t. Casella), Cocino, Di Bello (1’ s.t. Bianchi), Dalla Gasperina (27’ s.t. Enriconi), Ferraresi (27’ s.t. Santarella), Zamboni, Bellagente. All. Bruzzano (Mallardi, Massa, Davico, Sossai)

Sassuolo: Nardella, Venturelli, Randazzo, Hoxhaj (34’ s.t. Nizzoli), Guerzoni, Bertola, Vianello (18’ s.t. Tonali), Venturi (13’ s.t. Rossi), Girotto, Perselli, Stanic. All. Balugani (Zilioli, Fantoni, Petruzziello, Abbruzzese)

Reti: 39’ p.t. Bertora, 48’ s.t. Santarella

Ancora la Juventus, come alla poule scudetto, e ancora una semifinale a fermare la corsa del Sassuolo verso un sogno che resta tale. La Primavera neroverde di Davide Balugani interrompe la sua rincorsa alla Coppa Italia in quel di Torino, battuta dalle bianconere. Finisce 2-0 con scanzione ‘classica’: un gol per tempo che tuttavia non fa giustizia della prestazione delle neroverdi, che a lungo hanno tenuto sulla corda la corazzata juventina. Occasioni per il Sassuolo con Girotto, Guerzoni e Stanic, ma Juve più cinica, in gol a metà primo tempo e nel recupero a spingere le ragazze di Balugani fuori dal match.