Kammermusik si chiude con il basso Pieracci

Il Ridotto del teatro Comunale Pavarotti Freni ospiterà stasera alle 20.30 il terzo e ultimo appuntamento del progetto "Kammermusik", nell’ambito del Modena Belcanto Festival. Il concerto di stasera (in collaborazione con il festival Modena Contemporanea) vedrà protagonista il basso Giacomo Pieracci (nella foto) accompagnato al pianoforte da Maria Grazia Bellocchio, per un dialogo fra tre voci musicali di epoche e sensibilità differenti, Gustav Mahler, György Kurtág e la giovane compositrice Gaia Aloisi: nei brani dei tre musicisti la parola poetica è fonte e materia del suono, il linguaggio e la musica si fondono, e la parola è anche fenomeno fisico e corpo vibrante. Si partirà con il romanticismo profondo dei Rückert-Lieder che Mahler compose fra il 1901 e il 1904, una svolta verso una dimensione più interiore, sobria e riflessiva. Ogni Lied è un microcosmo emotivo che unisce delicatezza e profondità. Poi il minimalismo cesellato di György Kurtág, maestro del linguaggio frammentato del ‘900: nei Canti su poesie di Janos Pilinszky la parola diventa materia da scolpire insieme al suono, e il pianoforte, ridotto all’essenziale, accompagna la voce grave come eco interiore e controparte spirituale. Con "Meinem Lieben, meinem Lied" (eseguito in prima assoluta) la compositrice cagliaritana Gaia Aloisi si ispira pure a una poesia di Rückert: il testo si svuota progressivamente di contenuto per lasciare emergere sfumature timbriche e sospensioni. A dare voce a questi Lieder sarà il basso Giacomo Pieracci: vincitore di numerosi premi, ha calcato i palcoscenico dei maggiori teatri e fa parte stabilmente dell’ensemble Cremona Antiqua, dell’ensemble Il Canto di Orfeo diretto da Gianluca Capuano e dell’ensemble Prometeo diretto da Angius.

s.m.