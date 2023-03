Karima a Crossroads, un concerto senza filtro

di Gian Aldo Traversi

Karima Ammar, chanteuse soulpop dalle scelte esclusive, stasera dalle 21 al teatro Facchini di Medolla si lascia tentare dal jazz per sfogliare ’No Filter’. Appuntamento di rara attrattiva targato Crossroads 2023, sopraelevate ibride e creative di una rassegna che avvalla, sorniona, commistioni tra generi. Circostanza in cui l’italo-algerina di tenue inflessione labronica, allevata in un milieu familiare in cui si confrontano dialetti nordafricani diversi, ma con radici ancorate al gospel e al jazz, sarà accompagnata dal pianista Piero Frassi, con la ritmica di Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria che rovista tra gli evergeen planetari. Per chi voglia metterne a fuoco i dettagli ci pensa appunto Karima, mini-bibbia del soul-jazz, uno strumento voce di identità aristocratica e popolare fuori del tempo, starlette della sesta edizione di Amici di Maria De Filippi dove si aggiudicò il premio della critica.

"’No Filter’ è un progetto che rimodulo col filtro della voce – spiega la cantante che ha per idoli Burt Bacharach, Whitney Houston e John Legend –, o meglio ’senza filtro’". Idee e suoni agglutinati oltre la soglia di quello che ci viene propinato nei festival popolari, proposto a sei anni di distanza dall’ultimo lavoro dell’artista: 11 pièce selezionate da un bouquet di contaminazioni di generi musicali, appunto dal pop al jazz. "Il disco nasce dall’esigenza comune di individuare traiettorie non appiattite su quanto finora aveva prodotto il quartetto. Pensato, detto e fatto: in poco più di due giorni abbiamo inciso tutto, utilizzando nelle registrazioni solo strumenti acustici, al riparo dall’elettronica che pure c’è familiare, inebriati dalla voglia di preservare la fragranza del nuovo. Indugiando molto sulle dinamiche delle esecuzioni, aggiungendo in alcuni brani l’orchestra Piemme Project diretta dal Maestro Marcello Sirignano e coordinata dal primo violino Prisca Amori". ’No Filter’ arriva dopo l’ep d’esordio ’Amare le differenze’ (2009), l’album ’Karima’ (2010) e ’Close to You, Karima Sings Bacharach’ (2015) nel quale si confronta con le canzoni firmate dal celebre jazz teller del Missouri con cui nel 2009 aveva condiviso il palco di Sanremo.

L’appuntamento è griffato Jazz Network in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Medolla e la Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli. Info al numero 0544-405666.