Katla, la prima hypercar di Giamaro Automobili

Grande entusiasmo a Cavezzo per il lancio del nuovo marchio di hypercar, nel cuore della Motor Valley. Radicata nella tradizione meccanica modenese, ma proiettata verso il futuro, Giamaro Automobili si presenta con Katla, dotata di motore V12 quadriturbo completamente inedito, sviluppato da zero in configurazione ’hot V’ a 120°: fino a 2.157 CV di potenza. "Giamaro Automobili nasce dal desiderio di creare qualcosa di raro, autentico e irripetibile", dichiarano i fondatori Giacomo e Pierfrancesco Commendatore. "Qualcosa con un’anima e uno scopo preciso. Un’auto, per noi, non deve solo essere veloce o bella: deve andare oltre, toccare corde profonde. Deve connettersi con chi la vive, diventare un’estensione del suo io. Non inseguiamo mode né numeri: vogliamo creare macchine che emozionino".

Il lancio ufficiale di Giamaro è avvenuto giovedì scorso presso la sede di ricerca e sviluppo del marchio, la Giamaro Automobili Engineering di Cavezzo alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, clienti, partner e stampa internazionale. Un momento simbolico che segna l’inizio ufficiale di un percorso ambizioso, guidato da passione, tecnica e identità: da una visione nata a Modena, a una nuova casa automobilistica pronta a conquistare il mondo.