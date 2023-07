Kenny Barron, Ana Alcaide e Michael McDermott, il meglio della musica internazionale a Modena e Carpi

Prestigiosi ospiti internazionali nella settimana musicale. Giovedì 13 a Carpi, l’atteso concerto del trio del pianista Kenny Barron (nella foto), leggenda del jazz, che celebra il suo 80° compleanno. Viene accompagnato in tour dal contrabbasso di Kiyoshi Kitagawa e dalla batteria di Savannah Harris. Ana Alcaide, musicista e compositrice spagnola fra le più celebrate nel panorama della world music, giovedì 13 porterà al Cortile dei Melograni la sua nyckelharpa per offrirci melodie sefardite e atmosfere celtiche. Mentre già domani sera ai Giardini Ducali di Modena (in collaborazione con "Note al Lennon") arriverà Michael McDermott, celebre rocker di Chicago dall’anima soul, premio Tenco 2022 alla carriera.