Kerakoll e Villa d’Oro, missione playoff

Cala il sipario sulla stagione regolare degli ultimi campionati minori in corso, ma se ci sono già i primi attesi verdetti, l’attenzione si sposta sul "post season", ce anche quest’anno vede i club modenesi protagonisti.

Playoff B maschile. Mai in passato abbiamo avuto due squadre della nostra provincia impegnate a questo livello, anche se la formula in vigore non aiuta certo Kerakoll Sassuolo, impegnata nel tabellone delle prime, e National Villa d’Oro, che ci prova nel tabellone delle seconde: la squadra di Pupo Dall’Olio è inserita in un girone a tre squadre, con Tuscania ed Ancona, che si affronteranno nella prima giornata, ricevendo al secondo turno i fortissimi toscani del Tuscania, ed andando ad Ancona nell’ultimo turno. Chi vince il girone va in A3, le altre due alla terza fase con le squadre emerse dai playoff delle seconde, a cui partecipa la National. I rossoneri sono teste di serie nel proprio girone, ed esordiranno sabato prossimo ad Osimo, per poi affrontare nell’ultima giornata un’altra toscana fortissima, l’Arno Castelfranco di Sotto: chi vince il girone va alla terza fase con le due eliminate dai playoff delle prime, con in palio un altro posto in A3, anche se per chiudere il discorso bisognerà aspettare metà giugno. Se Sassuolo non riesce a vincere subito per la A3, e la Villa d’Oro riuscisse a vincere il suo girone delle seconde, si arriverebbe al terzo derby stagionale, decisivo per la serie A.

Playoff B2 femminile. Alla Zerosystem S.Damaso non è riuscito il colpaccio di due anni fa, quando volò in B1 per quoziente set, rimanendo dietro di un punto da S.Giorgio piacentino che farà i playoff delle prime: il cammino delle biancorosse di Andreoli però è decisamente complicato, visto che nel primo turno dovranno affrontare l’accreditato Battistelli Bluvolley Pesaro, con prima gara in casa, e ritorno con eventuale golden set fuori. In caso di qualificazione, la Zerosystem dovrebbe affrontare un’altra sfida secca con gara di andata e ritorno, ed eventuale golden set, contro una delle squadre eliminate dal playoff delle prime.

Playoff D maschile. Quattro squadre, di cui due modenesi, per un posto in serie C per la prossima stagione: è un playoff espresso quello che aspetta la grande delusa Holacheck Maritain Modena, e la sorprendente Stadium Mirandola, che proprio all’ultima giornata ha approfittato della debacle dell’Univolley Carpi, da secondo a fuori dai playoff. I ragazzi della Bassa, in virtù delle regole che non permettono abbinamenti tra squadre dello stesso girone, sfideranno Scandiano, mentre alla Holacheck se la vedranno con i ferraresi del Pasquali: le due vincenti delle semifinali si giocheranno il posto in C, sempre al meglio di due su tre.

Riccardo Cavazzoni