Kerakoll e Villadoro all’esordio

Anche se in realtà si è cominciato già a giocare ieri sera, con sei anticipi di C e D maschile e di C femminile, e la serie D femminile inizierà solo tra due settimane, iniziano ufficialmente oggi i campionati minori di pallavolo: fari puntati sulla B maschile, per saggiare subito le ambizioni di Kerakoll Sassuolo e National Villa d’Oro, entrambe all’esordio in trasferta, i sassolesi a Montichiari, ed i rossoneri a Cremona, ma curiosamente anche le altrettanto attese Beca Tensped Spezzanese e Tecnoarmet Soliera 150 inizieranno il proprio cammino fuori casa, anche se per i solieresi si tratta del primo dei trenta derby della stagione, con Porta e compagni impegnati alle 21 al PalaAnderlini contro la Mo.Re. Anderlini.

L’unica del tutto in casa, e la prima a scendere in campo, è la seconda squadra del Modena Volley, che alle 17.30 al PalaPanini riceverà il Team Volley Cazzago Adro. I ragazzi di Zanni esordiranno al pomeriggio, perché alle 20.30 la neonata squadra femminile di Ivan Tamburello farà il proprio "storico" esordio, ospitando al PalaPanini la seconda squadra del VTB Bologna: c’è molta curiosità attorno alle gialloblù, per capire che tipo di squadra Carmelo Borruto sia riuscito ad allestire on così breve tempo, e capire quale seguito riuscirà a costruirsi. Il programma della B2 femminile si completa con la doppia trasferta delle modenesi più accreditate, l’ambiziosa Hydroplants Soliera 150 va a Parma, a saggiare le proprie, e le altrui possibilità, sul campo della matricola Minerva, mentre non sembra che ci siano rischi per la pur rinnovatissima Zerosystem S.Damaso, di scena a Certosa di Pavia, contro la locale formazione Under 17, affidata all’ex Volley Modena Federico Di Toma. L’intensa giornata del PalaAnderlini, che vivrà quattro partite su due campi affiancati alle 18 ed alle 21, si completa con l’esordio casalingo della Moma Anderlini di B1, che riceve un pericoloso Riccione Volley, formazione composta da atlete di categoria, e giovani interessanti.

Riccardo Cavazzoni