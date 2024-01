Kerakoll per riacquistare fiducia, Villa d’Oro sfida il Benacus

Dopo quasi un mese di sosta, e qualche mossa in un mercato che ha ancora una settimana da spendere, tornano i campionati minori di pallavolo, sia pure con programmi diversi: se infatti i tornei Nazionali giocano la penultima d’andata, i tornei regionali chiudono la fase ascendente, con molte modenesi protagoniste. In B maschile si riparte con la capolista Kerakoll Sassuolo con qualche sicurezza in meno, dopo la prima sconfitta stagionale con cui ha chiuso un 2023 comunque da incorniciare, ma una immutata voglia di vincere: i ragazzi di Pupo Dall’Olio ricevono un Redemello ridimensionato dopo la buona partenza. La National Villa d’oro, con un Canossa in più riceve un Volley Benacus molto temuto dal tecnico rossonero Marco Barozzi, per la presenza tra i veneti di molti elementi con esperienze in serie A.

In casa anche l’Univolley Carpi, che con il nuovo opposto Riccardo Porta gioca un delicatissimo derby con la Moma Anderlini : in palio tre punti pesantissimi per la salvezza. Trasferte difficili per Modena Volley, di scena a S.Martino in Rio, e Malagoli Tensped Spezzanese, che va a caccia di punti a Monticelli d’Ongina. In B1 femminile riposa il Volley Modena, mentre la BSC Sassuolo affronta la difficile trasferta di Forlì, con molte settimane di allenamento in più, e più tempo per l’inserimento delle nuove: scendendo di categoria, partita che vale le un pezzo di stagione a S.Damaso dove alle 18 alla Palestra Bortolamasi, la Zerosystem riceve la capolista Alseno. In casa anche l’Hidroplants Soliera 150, che in attesa del colpo di mercato ormai vicinissimo, riceve la Be One Verona, mentre affrontano trasferte delicate, ma importanti per fare punti da classifica, la Drago Stadium Mirandola, di scena a Viadana, e Moma Anderlini impegnata a Collecchio contro il Galaxy.

Riccardo Cavazzoni