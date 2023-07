Kerakoll sempre più green: c’è il marchio B Corp

Prestigioso riconoscimento per Kerakoll. L’azienda, fondata nel 1968 da Romano Sghedoni, 600 milioni di fatturato nel 2021, leader nell’edilizia sostenibile e top player del settore a livello mondiale, ha infatti ottenuto la certificazione B Corp. Un tassello ulteriore nel percorso evolutivo di Kerakoll, raggiunto con l’affiancamento di NATIVA, dopo la trasformazione nel settembre 2021 in Società Benefit, attraverso l’integrazione nel proprio oggetto sociale di finalità specifiche di beneficio comune per la società e per l’ambiente da perseguire insieme agli obiettivi economici.

La certificazione – rilasciata dall’ente internazionale B Lab – rappresenta il riconoscimento alle organizzazioni che si impegnano a rispettare alti standard di performance sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità, operando per migliorare, in modo misurabile, il loro impatto positivo verso i dipendenti, le comunità di riferimento e l’ambiente. "Siamo orgogliosi di essere tra le B Corp più grandi d’Italia e tra le prime aziende del settore edilizio a entrare a far parte di un movimento globale di leader che si muovono verso la stessa direzione. Questo risultato – il commento del Vice Presidente Fabio Sghedoni - testimonia il nostro impegno a promuovere una cultura aziendale basata sui pilastri ESG, oltre al nostro desiderio di essere un catalizzatore di cambiamento nel nostro settore". Nel percorso di certificazione è stato considerato l’impatto generato dal Gruppo nel suo complesso, con il coinvolgimento attivo di 11 Paesi in cui Kerakoll è presente e sulla base delle cinque aree oggetto della valutazione: persone, governance, comunità, ambiente, clienti. Tra gli aspetti virtuosi emersi i sistemi di governance basati su etica e trasparenza, il benessere delle persone e le opportunità di crescita, l’impegno a supporto di enti no-profit delle comunità in cui Kerakoll opera, lo screening e la valutazione di fornitori e partner rispetto a pratiche sociali e ambientali, il rispetto delle risorse naturali e il ricorso ad energia da fonti rinnovabili oltre alla riduzione dell’uso di sostanze chimiche e l’eco-progettazione dei prodotti, la logistica sostenibile attraverso l’utilizzo di sistemi di trasporto intermodale.

"Il riconoscimento – aggiunge Sghedoni – è un altro step nel percorso ESG di Kerakoll che rappresenta l’evoluzione da una tradizione basata sul green building a un nuovo modello d’impresa in cui il business è forza positiva per generare valore economico, sociale e ambientale". Ad oggi, sono 240 le aziende italiane certificate B Corp, mentre a livello mondiale lo stesso percorso è stato completato da oltre 7000 imprese.

Stefano Fogliani