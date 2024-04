Kerakoll - Viadana, una sfida che vale i playoff per l’A3

Inutile stare a tergiversare, il match clou della giornata, e a questo punto del campionato, di tutta la stagione, è la sfida in programma alle 18.30 al PalaPaganelli di Sassuolo tra la Kerakoll di Pupo Dall’Olio, capolista del girone D, ed il Viadana volley, che insegue ad un punto, a pari merito con l’altra modenese, la National Villa d’Oro. A Tre giornate dalla fine, che sono poi due per i mantovani che hanno giocato una gara in più, e con due posti nei playoff per la promozione in A3, il risultato della sfida è decisivo per tutte e tre le contendenti, con scenari ben diversi a seconda del risultato che maturerà: ovviamente chi sta peggio è Viadana, perché con una sconfitta da tre punti, oltre a promuovere anzitempo i sassolesi, si complicherebbe molto la vita, visto che la National, impegnata alle 17,30 alla Palestra Hack contro un pericolante Univolley Carpi, difficilmente farà sconti per mantenere l’agognato secondo posto. In casa anche la Moma Anderlini, che riceve Sommacampagna puntando soprattutto a far belle figura, mentre il Modena Volley a Monticelli Ongina, e soprattutto la Malagoli Tensped Spezzanese, provano a fare punti che nel caso dei "Leoni" sarebbero quanto mai preziosi. Nel torneo di B1 femminile il Volley Modena prova a fare il colpaccio a Garlasco, ma le pavesi dovranno far risultato per provare a difendere il secondo posto che vale i playoff: nei giorni scorsi il club modenese ha annunciato il rinnovo del contratto dell’alzatrice Elisa "Bubu" Lancellotti, prima pietra di una ambiziosa squadra della prossima stagione, che potrebbe riservare anche una sorpresa ancora più grossa, se il Presidente Mirco Muzzioli dovesse riuscire a fare "l’acquisto" che ha in testa da tempo. Nessuna speranza per la BSC Sassuolo sul campo della capolista Imola, che non avrà pietà dei problemi delle sassolesi, pericolosamente vicine al baratro: in B2 solo una vittoria da tre, sul campo della seconda della classe Zerosystem S.Damaso, potrebbe consentire alla Drago Stadium di sperare ancora, ma anche le ragazze di Andreoli devono vincere per puntare ai playoff. In casa la Moma Anderlini, he prova a fermare Cerea, e trasferta in regione per l’Hidroplants Soliera 150, di scena a Collecchio.

Riccardo Cavazzoni