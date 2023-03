Klaus Davi: "Bonaccini, look inadeguato e tendenza a cadere nel ‘quanto siamo bravi’"

È il momento del messmediologo. Il professionista che, studiando look, capacità comunicativa, abilità nel bucare il video e padroneggiare i social, può vincere o perdere un duello politico. Sulla corsa alle primarie in casa del Pd si è espresso l’esperto Klaus Davi, soffermandosi soprattutto sui difetti che a suo parere ha dimostrato di avere il presidente della Regione: look poco accattivante e atteggiamento borioso, due elementi che a suo parere lo hanno danneggiato nella sfida ad Elly Schlein.

"Premesso che Bonaccini è uno dei più bravi e preparati amministratori regionali – ha detto Davi – e lo ha dimostrato sconfiggendo il centrodestra quando non era affatto scontato e Salvini sembrava travolgere tutto e tutti, mi riferisco alle elezioni Regionali del gennaio 2020 quando ebbe la meglio su Lucia Borgonzoni, il governatore emiliano ha pagato tutta una serie di fattori tattici (grandi elettori e capi storici del partito si sono spostati sulla Schlein) e non ha saputo contenere questo alone da “borioso” post renziano che tende a darti la lezioncina col suo perfetto modello socio-economico. Una campagna di comunicazione sostanzialmente fondata sul “quanto siamo bravi” - ha continuato il giornalista massmediologo - che più che aggregare è apparsa respingente e didascalica e alla fine anche “maschilista”. Il look poi l’ho trovato inadatto: il pizzetto, le sopracciglia disegnate... Forse però un’occasione persa per il Pd perché dalla sua Bonaccini aveva una forte capacità di parlare con i ceti medi e le PMI, che sono un elemento chiave per la ripresa", ha concluso Davi.