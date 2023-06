La ’3 New Transport Srl’ cerca un meccanico

Il Centro per l’Impiego di Vignola per conto della società ’3 New Transport srl’ ha avviato la ricerca di un operaio meccanicoa per mezzi pesanti cui affidare il compito della esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della flotta aziendale di auto e automezzi della ditta, quindi provveda ad effettuare tagliandi, cambio gomme, ecc. Al candidatoa è richiestoa una esperienza pregressa nella mansione di almeno uno o due anni. Altri requisiti richiesti sono che il candidatoa sia automunitoa e abbia conoscenze base del pacchetto office. E’ altresì preferibile che gli interessatie siano in possesso del patentino per il carrello elevatore. Completano il profilo possedere doti organizzative e relazionali col team. Contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno: mattino 08.30-12.30; pomeriggio 14.00-18.00. Le candidature devono pervenire entro il 12062023.