La bancarella dei libri. Una raccolta fondi per la biblioteca

Alla biblioteca comunale approda la ’bancarella dei libri’, iniziativa allestita grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Compagnia Insieme. I libri esposti sono disponibili con offerta libera e il ricavato sarà utilizzato per sostenere nuove attività culturali sul territorio. "Abbiamo voluto creare uno spazio semplice ma prezioso – spiega Eleonora Casari, assessora alla cultura – dove chiunque può entrare in biblioteca, sfogliare i libri messi a disposizione e, se lo desidera, prenderne uno lasciando un’offerta. È un modo per promuovere la lettura, valorizzare il patrimonio culturale del nostro territorio e sostenere le realtà associative locali come la Compagnia Insieme, che ringraziamo per la disponibilità e la passione".

Compagnia Insieme è una realtà culturale attiva dal 1978, nata da un gruppo di amici accomunati dalla passione per il teatro, che ha saputo costruire un progetto stabile di rappresentazioni teatrali e, dal 2014, propone anche laboratori rivolti a ragazzi e adulti.

Al. Gr.