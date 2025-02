La banda cittadina festeggia 150 anni di storia

La banda cittadina di Modena ‘Andrea Ferri’ festeggia i suoi 150 anni: nacque infatti nel 1875 quando, con voto del Consiglio comunale, assunse la denominazione di Banda municipale. E festeggerà il suo importante anniversario con un grande "Concerto alla cittadinanza" nella serata di lunedì 10 febbraio al teatro Storchi. Ai musicisti della banda si uniranno le corali Evaristo Pancaldi di Modena e Beata Vergine Assunta di Casinalbo, con le voci soliste di Annalisa Ferrarini e Patty Valle, e la direzione dei maestri Andrea Pedrazzi e Luca Colombini, e la partecipazione degli studenti del liceo musicale Carlo Sigonio. L’ingresso all’evento sarà libero, dalle 20.15.

Il programma del concerto spazierà fra i generi e le epoche, proponendo per esempio il tema di "Per qualche dollaro in più" composto da Ennio Morricone e la romantica "The power of love", ma anche perle dell’opera italiana, da "Cavalleria Rusticana" di Mascagni o "La Gazza Ladra" di Rossini, e perfino "Dry your tears Afrika" di John Williams, dalla colonna sonora di "Amistad" di Steven Spielberg, e l’elettrizzante tema della Formula 1 di Brian Tyler.

La storia della banda cittadinanza abbraccia ormai più secoli: fondata ufficialmente nel 1875, dopo l’istituzione del liceo musicale Orazio Vecchi la banda rivestì sempre un ruolo di rilievo nella città, e ancora oggi anima manifestazioni sportive, religiose e commemorative, tenendo anche corsi di formazione musicale. Andrea Ferri, a cui la banda è intitolata, fu uno storico direttore del complesso: lo guidò per ben 57 anni, e diresse la banda fino all’età di 93 anni.

