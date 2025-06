La banda cittadina nei quartieri. Tanti mini-concerti durante l’estate

Sarà una lunga estate per la banda cittadina. Il Corpo Bandistico ‘La Beneficenza’ sceglie infatti di ‘aprirsi’ ai quartieri di Sassuolo, con un programma itinerante che la vedrà provare all’interno dei parchi cittadini. ‘Prove di Quartiere’ è del progetto che porterà, da domani, la banda cittadina nei quartieri della città, con quelli che saranno, di fatto, veri e propri concerti estemporanei all’aria aperta.

Il progetto della banda ‘La Beneficenza’, una delle istituzioni più ricche di storia, con oltre 150 anni di storia, ha il patrocinio del Comune di Sassuolo, il sostegno della Fondazione di Modena e rientra nell’ambito di ‘Idea Sassuolo – Quartieri al centro’ coinvolgendo associazioni come Pcs Sanmichelese, Circolo Alete Pagliani, Gruppo Alpini Sassuolo, Orti e Bonsai Albero d’Oro e Circolo Boschetti Alberti. "La banda ‘La Beneficenza’ non è solo uno straordinario patrimonio della nostra città – spiega l’Assessore alla Cultura Federico Ferrari – ma è anche e soprattutto un fantastico veicolo d’arte e cultura musicale apprezzato in tutta Italia. Portare le prove, veri e propri mini-concerti, nei quartieri di tutta Sassuolo, è un’opportunità che abbiamo voluto cogliere per diffondere sempre più il talento e la bellezza di questi artisti della musica".

Tutti gli appuntamenti saranno in orario serale, a partire dalle ore 20,30: come detto si comincia domani a Borgo Venezia, presso il parco ‘Norma Barbolini’, per poi proseguire il 24 giugno al Castello di Montegibbio, mentre a luglio gli appuntamenti sono tre: il 2 alla Polisportiva San Michelese, il 16 al parco Ducale e il 23 al parco Albero d’Oro.