La banda degli ottoni Razzia di citofoni Depredati i palazzi di corso Canalgrande

di Emanuela Zanasi

L’immagine è desolante; una serie di voragini nel muro, viti e calcinacci per terra e un groviglio di fili a penzoloni. La banda dei citofoni che da un po’ di giorni colpisce in giro per Modena smontando placche di ottone dai palazzi proprio per impossessarsi del metallo, mercoledì notte ha colpito nel cuore della città, per la precisione Corso Canalgrande; la centralissima via dove hanno sede Procura della Repubblica, Tribunale e altri importanti uffici. Un ‘filotto’ di ben sette palazzi dai quali sono state strappate le plafoniere dei campanelli; tutto senza che nessuno si accorgesse di nulla.

"Mi sono accorto della mancanza della campanelliera solo al mattino quando sono sceso, dev’essere stato dopo mezzanotte – racconta Carmine Nardi, un residente – qui nessuno ha sentito rumori particolari, nessuno ha visto nulla; i ladri hanno ‘fatto’ tutta Canalgrande, è incredibile, speriamo che le telecamere abbiano ripreso qualcosa, nel frattempo noi siamo senza campanello".

Nel raid notturno non sono stati risparmiati nemmeno le plafoniere del palazzo che ospita l’ex Banca d’Italia e addirittura quello dove hanno sede diversi uffici giudiziari, quasi una beffa per questi ladri specializzati prima nei furti di rame e ora di ottone, metalli che hanno un florido mercato ‘nero’. Anche Noris Nora, titolare della tabaccheria si è accorto all’apertura del negozio degli atti vandalici. "Sono arrivati anche in Canalgrande – dice – nei giorni scorsi sentivo parlare della zona Morane, poi di quella Musicisti, i malviventi stanno girando evidentemente; qui ci sono delle telecamere; adesso vediamo se riusciamo ad ottenere qualche risultato". Ormai sono decine i furti di citofoni e di placche di metallo; pochi giorni fa in via Ciro Menotti hanno strappato le targhe di uno studio legale; ma colpi simili sono stai messi a segno anche in via Malmusi, via Valdrighi, via Moreali; e ora anche nella centralissima Canalgrande, nonostante l’illuminazione, il frequente passaggio di persone e di pattuglie di forze dell’ordine anche a tarda ora. "Ora abbiamo paura anche qui – lamenta Rossella Caselgrandi, un’altra residente di uno dei palazzi vandalizzati – temo per mia figlia quando rientra a casa; una notte si è trovata accerchiata da una banda di ragazzi, per fortuna non è successo nulla ma non siamo più tranquilli".

Ai ladri di ottone piacciono targhe, campanelliere, ma anche pomelli e maniglie e sono soprattutto i palazzi storici a farne le spese. I primi furti di questi tipo, a Modena, erano stati denunciati nella zona del parco delle Rimembranze, ma all’inizio si trattava di ’colpi’ sporadici. Ora non passa notte in cui i ladri non agiscano, una sfida per le forze dell’ordine un po’ come è stato qualche settimana fa per il ’topo d’auto’ seriale che alla fine venne arrestato. Nel caso dell’ottone (lega di rame e zinco) potrebbero agire più persone che poi - evidentemente - rivendono il materiale a chi alimenta il traffico illecito di questo materiale diventato ormai ’prezioso’.