La ’banda degli ottoni’ Razzia di citofoni e targhe "Palazzi storici nel mirino"

di Gianpaolo Annese

Torna a colpire la ‘banda degli ottoni’ e purtroppo la musica non è delle più gradevoli. Negli ultimi tre giorni sono stati battuti a tappeto numerosi palazzi tra la zona Sant’Agnese, Musicisti – in particolare via Malmusi e via Valdrighi – oltre a via Menotti angolo con via Emilia est. Incursioni pianificate con cura e con l’obiettivo di arricchire il più possibile il bottino.

Razziati citofoni e targhette dei numeri civici, tutti rigorosamente in ottone, metallo dal mercato (nero ovviamente) sempre più promettente dopo quello del rame. In qualche caso sono spariti anche dei pomelli degli ingressi, sebbene siano più difficili da sradicare.

"Nella strada dove abito, via Malmusi – racconta la signora Caterina, una delle residenti – nella notte tra sabato e domenica sono stati portati via praticamente tutti i citofoni in ottone, tranne uno che aveva le telecamere. Evidentemente i ladri si erano preparati bene: sono ‘professionisti’ del settore, in pochi secondi riescono ad asportare il pezzo, da quello che abbiamo potuto constatare sono più di uno. Nel mio caso hanno portato via un campanello che costa 130 euro, ma un citofono può arrivare a costare anche 500-600 euro, un vero e proprio salasso per il condominio. Ci sono palazzine assicurate per atti vandalici, chissà se riusciranno a recuperare la spesa e soprattutto chissà se tra sei mesi non torneranno a essere vittime di questo tipo di furto".

La banda nella notte tra lunedì e martedì ha invece preso di mira via Sabbatini e l’edificio all’angolo tra la via Emilia est e via Emilia estMenotti. C’è chi ha fatto denuncia alle forze dell’ordine, ma la gente è sfiduciata perché sa che questo tipo di materiale, come il rame, viene subito rivenduto o fuso, è praticamente irrecuperabile. "Vogliamo segnalarlo comunque per mettere in guardia tutti: la situazione è davvero pesante e la spesa per ripristinare il citofono, incluso il montaggio, è notevole, soprattutto quando ci sono campanelli con molti nominativi". In un caso addirittura come si diceva è stato portato via la cornice di un numero civico. Non viene risparmiato nulla insomma.

I furti di questo tipo erano già stati segnalati a ottobre scorso, in particolare in via Andreoli dove sono stati sradicati dalle pareti dei citofoni, non lontano da piazza Garibaldi. Il furto avvenne in concomitanza con le riprese del film sul Drake.

Si tratta della nuova frontiera dei topi di appartamento incoraggiati da un mercato la cui domanda, soprattutto all’estero, è alta. Vengono presi di mira i palazzi storici che hanno questo tipo arredi. I materiali in ottone possono essere in buono in cattivo stato, poco importa perché la loro destinazione è di solito un forno, per la fusione. Sono furti di piccolo spessore, meno clamorosi degli altri ma altrettanto remunerativi per i malviventi.