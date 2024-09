La Banda dell’Esercito suonerà al Carani

La Banda dell’Esercito Italiano fa tappa a Sassuolo. Venerdì 4 ottobre, alle 21, il corpo bandistico dell’arma militare italiana si esibirà al Teatro Carani: il Maggiore Filippo Cangiamila dirigerà, sulle note di iconiche colonne sonore del cinema, circa sessanta orchestrali, presentati da Barbara Prampolini e accompagnati da Andrea Galiano (finalista della trasmissione "The Voice Kids") e da Isabelle Adriani (attrice, scrittrice e regista). Prezioso il contributo del Rotary Club Sassuolo che, promuovendo la beneficenza e il sostegno alla comunità locale, devolverà il ricavato della serata alla onlus "Per Vincere Domani".

"Sassuolo è una città dalla straordinaria tradizione musicale - spiega Federico Ferrari, assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo - e siamo contenti che continui ad avere questa nomea. Poter accogliere la Banda dell’Esercito è un onore per diversi motivi: perché li accoglieremo nel nostro tempio, il Teatro Carani, e perché l’orchestra suonerà colonne sonore del cinema, in un ampio range che spazia da John Williams a Ennio Morricone. Tutto ciò avviene per una grande volontà del Rotary Club Sassuolo, presente in molti momenti della vita cittadina, in questo caso al fianco dell’associazione ’Per Vincere Domani‘. L’Amministrazione Comunale è orgogliosa di questi eventi". "Come Teatro Carani - aggiunge il direttore del Carani, Fabrizio Abbati - possiamo soltanto essere onorati dinanzi alla portata di tale evento. Quando uno pensa alla Banda, pensa subito alle marce trionfali: eppure, stavolta non sarà così. Il connubio tra il corpo bandistico dell’Esercito e la musica cinematografica, ne sono sicuro, appassionerà gli spettatori che si godranno la serata al Carani. Noi gestiamo ma non possediamo il Teatro, rimaniamo pertanto a completa disposizione di Sassuolo. Se, a questo, sommiamo il fine benefico, non possiamo che supportare lo spettacolo al massimo delle nostre possibilità".

"Dopo il grandissimo successo della lectio Rotary con il professor Galimberti - chiosa infine Ettore Roteglia, presidente del Rotary Club Sassuolo - arriva un’altra bellissima iniziativa che proponiamo per la cittadinanza sassolese. La nuova Amministrazione, in particolar modo il nuovo assessore Ferrari, si è resa immediatamente disponibile. Il nostro service è portare la musica al centro della rassegna di eventi sassolesi e, al contempo, fare beneficenza. Il ricavato sarà infatti devoluto all’associazione ‘Per Vincere Domani’, che comprerà un macchinario destinato all’Ospedale di Sassuolo. L’ingresso sarà gratuito".

Gabriele Arcuri