La banda Ferri celebra i 150 anni in piazza Torre

Oggi pomeriggio alle ore 16, in piazza Torre, in occasione della Festa della Musica, è in programma l’ennesimo appuntamento promosso da Modenamoremio, in collaborazione con il Centro Musica del Comune di Modena. In concomitanza con i festeggiamenti per il 150esimo anniversario della fondazione della banda cittadina Andrea Ferri di Modena, si terrà il concerto intitolato ’150 anni a tempo di musica’, che vedrà la banda modenese suonare all’ombra della Ghirlandina insieme a un ospite speciale, la Filarmonica Giuseppe Verdi di San Vincenzo (Livorno), creando una banda di oltre 50 elementi. Un concerto che saprà entusiasmare gli spettatori di tutte le età, con un repertorio che spazia dal cantautorato di Fabrizio De André e dai nostrani Nomadi ai brani iconici dei musical più celebri come The Blues Brothers, Chicago, Cats, Grease, ma anche canzoni degli Abba e musiche blues.