La banda giovanile ’Lennon’ festeggia i 25 anni

Due ospiti di eccezione come Roberto Rossi, prima tromba dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, e il solista jazz Gianni Vancini saranno sul palco domenica alle 17, all’Auditorium "Rita Levi Montalcini" di Mirandola insieme ai giovani musicisti della Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" per festeggiare i 25 anni della Banda giovanile "John Lennon". L’evento sarà l’occasione per ripercorrere le tappe di una storia straordinaria e dei suoi protagonisti: centinaia di ragazzi, insegnanti, genitori che hanno fatto vivere e crescere la "Lennon", contribuendo a farla diventare un punto di riferimento ed un potente motore di inclusione per ragazzi con abilità differenti. "Di tutto questo – ha sottolineato la presidente della Fondazione Elena Malaguti – va dato merito al direttore e fondatore della "Lennon", Mirco Besutti, che ha saputo essere, oltre che un bravissimo professionista, anche uno straordinario educatore". Nata nel1998, la banda giovanile si è subito caratterizzata per il suo progetto inclusivo, cui oggi guardano tanto in Europa che nel mondo. "In questi 25 anni – prosegue Malaguti – centinaia di giovani sono cresciuti in un ambiente che ha messo al centro l’individuo, con i suoi bisogni e le sue potenzialità, e che grazie a un pool di insegnanti qualificati e di genitori partecipi, non ha lasciato indietro nessuno". La presenza al concerto del 22 va confermata entro venerdì 20 ottobre al numero 3479001198".

Alberto Greco