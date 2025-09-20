La banda Rulli Frulli sbarca a New York

Per la Banda Rulli Frulli inizia la grande avventura statunitense. Lasciatasi alle spalle la separazione consensuale con la Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli", l’esperienza musicale ed inclusiva del gruppo finalese, nato all’indomani del terremoto del 2012, è diventato un modello talmente valido da essere ora - addirittura – esportabile. Da domani al 26 settembre, infatti, il progetto Rulli Frulli con 5 dei suoi elementi ed il suo fondatore e direttore, Federico Alberghini, sbarcherà a New York per presentare le sue iniziative educative e musicali. Qui sarà ospite della Scuola d’Italia Guglielmo Marconi di Manhattan e della comunità italiana locale, cui non si limiterà a spiegare cosa è diventata oggi questa formazione musicale, apprezzata e reclamata ovunque, e cosa è nato e cresciuto attorno ad essa nell’ambito della Stazione Rulli Frulli, ma avvierà una collaborazione destinata a trapiantare sul suolo statunitense la dodicesima banda Rulli Frulli.

In questa settimana di scambio culturale, l’iniziativa vedrà la partecipazione di Rulli Frulli, rappresentata non solo da Alberghini e dal co-fondatore Marco Golinelli, che condurranno un laboratorio musicale con gli studenti della scuola Marconi, diretta dal preside Michael Cascianelli. La trasferta culminerà in un’esibizione finale che mostrerà l’operatività del metodo Rulli Frulli.

"Per noi – dice Alberghini - significa una grande partenza di quello che possiamo considerare il decollo della fase due del nostro progetto, diventato ormai adulto. L’obiettivo è quello di portare sempre più lontano il nostro metodo didattico e questo sarà verammente per noi il punto di partenza".

Patrizia Cappelletti del Centro di Ricerca ARC (Centre for the Anthropology of Religion and Generative Studies) dell’Università Cattolica di Milano illustrerà agli insegnanti della scuola Marconi il metodo didattico Rulli Frulli, studiato e sistematizzato dalla stessa in un volume con il supporto di Davide Lampugnani. Inoltre, Diego Gavioli, co-regista (insieme a Gianluca Marcon) del docufilm "Il Faro – Il Fantastico Viaggio della Banda Rulli Frulli", condividerà con il pubblico la storia della Banda Rulli Frulli e il suo impatto sociale, culturale e generativo. Questa trasferta per il gruppo finalese rappresenta un’occasione unica di scambio e di crescita, destinata a rafforzare i legami tra le due sponde dell’Atlantico e mostrare la forza della musica come strumento di inclusione. Rotary Club, Aramini Strumenti e il produttore di bacchette Lantec, sono i partner che hanno sostenuto la concretizzazione di questa spedizione didattica.

Alberto Greco