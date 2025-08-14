La Banda Rulli Frulli sbarca in America

La Banda Rulli Frulli spicca il volo e si appresta a clonare una banda gemella negli Usa e recide il cordone ombelicale che per 13 anni l’ha tenuta legata alla Fondazione Scuola di Musica "C. e G. Andreoli" dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, all’interno della quale era nata. Se per la Fondazione scuola di musica il percorso è tracciato da anni e nulla cambierà, per la Banda Rulli Frulli il cammino resta da definire ed altrettanto sarà per la sua dimensione. Ma, intanto le premesse riguardo alla sua evoluzione sono state gettate e affondano negli anni in cui il progetto di inclusione sociale che ha portato alla costruzione della Banda è stato elevato nel 2019 a modello didattico dai ricercatori dell’università Cattolica di Milano, che gli hanno dedicato un libro. L’annuncio dato a maggio dalla Fondazione ha solo segnato ufficialmente l’epilogo di una separazione di progetti e prospettive che era iniziato ormai da tempo e non senza qualche contrasto sul piano del metodo di inclusione perseguito.

"Riconosciamo alla Banda Rulli Frulli un valore sociale, culturale ed educativo enorme – dichiara la presidente della Fondazione Musica, Antonella Baldini –. E oggi siamo orgogliosi di vederla diventare un’impresa sociale autonoma e capace di generare un impatto positivo su larga scala. Questo non è un addio, ma un nuovo modo di collaborare con ancora maggiore forza e chiarezza di obiettivi condivisi".

Cosa ne sarà del progetto Rulli Frulli lo lascia intendere il suo fondatore e animatore, Federico Alberghini.

"La Rulli Frulli sta lavorando fortemente - dice - per la realizzazione di una nuova realtà che guarda al futuro, dando certamente la priorità ai nove comuni dell’Area Nord, ma inseguendo soprattutto un progetto che abbia una valenza internazionale. Lo legittima l’accordo chiuso con la Scuola italiana Marconi di Manhattan, a New York, che da settembre, diventerà il lancio negli Usa del metodo didattico dell’università Cattolica, che fin dal 2016 ha accompagnato sul piano scientifico la nostra idea. E da quando la Cattolica ha scritto il libro, esaltando la resa scientifica del nostro metodo inclusivo, abbiamo avuto diverse richieste di esportare la nostra esperienza. Oggi sono già 11 in Italia le Bande Rulli Frulli. Negli Usa realizzeremo la dodicesima. Ci muoveremo, dunque, con la consapevolezza di avere alle spalle un ampio background pronto a sostenerci, fatto da istituzioni, privati e imprenditori. La forma in cui ci struttureremo la stiamo definendo".

Alberto Greco