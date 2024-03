La barca di Mura rivestita di Polystil

C’è anche una importante componente sassolese nell’impresa che sta portando a termine Andrea Mura, il velista sardo di 59 anni, già medaglia d’oro, d’argento e di bronzo del Coni al Valore Sportivo che lo scorso novembre è salpato in solitaria da La Coruña, in Spagna, per la Global Solo Challenge, e sta per farvi rientro dopo una navigazione oceanica di 120 giorni, che lo ha portato a fare il giro del mondo in solitaria doppiando i tre grandi capi: Buona Speranza, Leewin e Horn. L’azienda Nanoprom dell’imprenditore sassolese Gian Luca Falleti, infatti, è presente su "Vento di Sardegna", l’imbarcazione di Andrea Mura, con uno dei suoi brevetti più conosciuti: il Polysil, un rivestimento nanostrutturato a base di silice. "I rivestimenti in Polysil – spiega lo stesso Falleti - sono stati progettati per conferire alle parti di gelcoat, vetroresina e metallo una protezione duratura contro raggi ultravioletti e agenti corrosivi. Inoltre, le superfici diventano resilienti allo sporco". Falleti inoltre aggiunge: "Durante la Global Solo Challenge a fianco di Andrea Mura abbiamo battuto tre record di velocità, stabilendo tra l’altro la migliore media di navigazione: 376 miglia nautiche nel giro di sole 24 ore".