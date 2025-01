La battaglia delle mozioni: "Il centrodestra propone e il Pd gli ruba le idee"

La trasformazione dell’ex Inam in via san Giovanni del Cantone in parcheggio, la modifica della gestione della polizia locale, il nodo baby gang. E lunedì la super ciclabile per collegare Cognento a Baggiovara. In Consiglio è ormai ‘ping pong delle mozioni’, il centrodestra accusa la maggioranza di appropriazioni indebita di argomenti. Lo ‘schema del lunedì’ (dal giorno in cui solitamente si tengono i Consigli), come lo chiama il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini, è grossomodo il seguente: il centrodestra presenta una richiesta chiedendo a tutto il Consiglio di votarla, il Partito democratico la respinge, salvo poi ripresentare nella stessa seduta o poco dopo il medesimo argomento cambiando giusto qualche parola o evidenziando un cavillo. In questo modo, è l’accusa, si ‘rubano’ idee valide spacciandole come proprie per non sfigurare davanti ai cittadini ai quali magari la proposta piaceva. "Il solo obbiettivo è di non far mai passare nessun documento che arriva dalle opposizioni".

Per marcare meglio la distinzione, spiega Negrini, " come centrodestra ormai organizziamo conferenze stampa sulle mozioni così da informare preventivamente la città. Così anche se prima della discussione in aula spunta un documento ‘scaccia mozione’ depositato in extremis possiamo rivendicare la paternità della proposta".

L’ultimo caso in ordine di bandierina piazzata in campo nemico è stata la l’iniziativa presentata dal centrodestra per avviare l’iter che avrebbe trasformato lo stabile di San Giovanni del Cantone, dove attualmente si trovano gli uffici dell’Ausl, in un parcheggio multipiano per servire il centro storico. La maggioranza boccia la proposta. Ma nel contempo spunta un contro-documento firmato da Avs nel quale si prospetta sì la possibilità di impiego della struttura, ma solo per i residenti.

Un altro botta e risposta ha riguardato a ottobre la sicurezza davanti alle scuole. Il centrodestra lancia la suggestione di ‘nonno vigile’, volontari davanti alle scuole che alleggeriscano il lavoro degli agenti della polizia locale che possano essere impiegati per altri compiti di sicurezza. Pollice verso del centrosinistra, che però in Consiglio qualche ora prima presenta l’idea ‘Adotta una scuola’ annunciato nelle scorse settimane dall’assessora Camporota e che prevede proprio la presenza di assistenti civici davanti agli istituti. "La maggioranza – punge in aula Negrini – presenta un ordine del giorno sui volontari nelle scuole così da non votare la mozione già presente dell’opposizione avente come oggetto l’istituzione del nonno vigile".

Lunedì invece è in programmazione una mozione sulla ciclopedonale con un percorso su stradello Pirandello, tra via Campagna e strada Formigina. "La mozione del centrodestra che impegna la giunta nasce da un progetto presentato dal Comune alla Regione che prevedeva anche la costruzione della ciclopedonale. La Regione finanziò in parte il progetto, ma non la ciclopedonale rimasta al palo. Fratelli d’Italia ne riconosce l’utilità e la inserisce in una mozione ad hoc che si discuterà lunedì: riusciranno a bocciare anche questa mozione che di fatto lancia un progetto che la stessa sinistra aveva presentato in Regione? Scommettiamo che lunedì ci sarà l’ennesimo schema mozione scaccia mozione".

Gianpaolo Annese