La battaglia di don Mattia "Non vogliono colpire me ma i migranti, i giudici dispongano indagini"

di Valentina Reggiani

"Non vogliono colpire me ma i veri protagonisti, i migranti. Confidiamo nella magistratura e nel fatto che il Gip disponga indagini". Don Mattia Ferrari, viceparroco a Nonantola e cappellano della Ong Mediterranea Saving Humans vittima, un anno fa, parlò di minacce presumibilmente dalla mafia libica, fatte attraverso i social. Ieri si è svolta l’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal legale di don Mattia, l’avvocato Francesca Cancellaro e il giudice Bentivoglio si è riservato sulla decisione, ovvero se archiviare o meno il caso.

Don Mattia, una volta ricevute le minacce, aveva infatti depositato una denuncia nei confronti dei gestori e utilizzatori di due account Twitter (‘Migrants rescue watch @rgowans’ e ‘Caroline Framptn @Up_Yours_Haftar’) che in più occasioni si erano rivolti al prete equiparandolo ai "nazisti e comunisti assassini" e alla "mafia italiana quale sostenitore del traffico di esseri umani". I reati contestati erano quelli di diffamazione e minacce gravi. "Chiediamo che vengano accertate le responsabilità – afferma il legale – e che si faccia luce sulle identità di questi personaggi schermati. Da lì arriva la pericolosità della minaccia ed è fondamentale capire chi si celi dietro a questi account anche perchè questi personaggi hanno accesso ad atti secretati".

La procura, nel chiedere l’archiviazione del procedimento aveva ritenuto le minacce "prive di rilevanza penale", sottolineando come "l’esposizione sui social naturalmente provoca reazioni, specie se "chi porta il suo impegno umanitario sul terreno dei social o comunque del pubblico palco – ben diverso dagli ambiti tradizionali di estrinsecazione del mandato pastorale – lo fa propalando le sue opere con toni legittimamente decisi e netti".

"Il fatto che il giudice abbia preso tempo per noi è positivo e restiamo in attesa –dice don Mattia – A noi sta a cuore questa indagine, non tanto per me ma perchè è fondamentale per risolvere la crisi nel Mediterraneo indagare sulla mafia libica. Questa inchiesta è uno strumento che l’Italia ha per scoprire la verità. La nostra richiesta è di andare avanti non tanto per le minacce nei miei confronti ma per capire chi sia il portavoce della Mafia libica che si nasconde dietro a quell’account e che è in grado di pubblicare documenti top secret di apparati militari italiani ed europei. Confidiamo nella magistratura e nel fatto che il Gip disponga indagini. Noi continueremo a lottare contro la mafia libica: l’esito di questa decisione non compromette la nostra lotta in tutte le sedi opportune. Ricordiamoci sempre che i protagonisti – conclude don Mattia – che la mafia libica vuole come carne da macello, sono i migranti e noi contrastiamo questo sistema".