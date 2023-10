La Bella Confusione, Francesco Piccolo parla di Genio e Destino

‘La bella confusione. Un racconto sulla forza del genio e del destino’ è il titolo della conversazione con lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, protagonista oggi alle 19 in Auditorium San Rocco a Carpi, intervistato da Annalena Benini, nell’ambito della Festa del Racconto. Il titolo trae spunto dal suo ultimo libro, ‘La bella confusione’, appunto, in cui parla del 1963, un stato un anno decisivo per il cinema italiano: l’anno di Fellini e di Visconti, di ‘8½’ e ‘Il Gattopardo’. E mentre Claudia Cardinale cambiava il colore dei capelli da un set all’altro, l’Italia si preparava a scegliere fra due visioni molto diverse del cinema e del mondo. "La bella confusione – afferma Piccolo – è un romanzo, ma è anche un documentario fatto di parole sulla potenza dell’arte, sui segreti del cinema e sullo spirito di un’Italia che non esiste più. Un momento d’oro per il cinema ma anche per la società, l’economia". Un libro che parla di due film diviene uni strumento per parlare in realtà di se stessi: "Torno indietro nel tempo per raccontare come e quanto quei due film abbiano contribuito alla mia formazione e al mio mestiere di scrittore (‘8½’) e prima ancora di lettore con il libro ‘Il Gattopardo’". ‘Un racconto sulla forza del genio e del destino’: "Il genio ci vuole – prosegue Piccolo – ma non basta, ci vuole il destino, il mettersi in fila di tutti gli eventi della vita, a volte anche avversi in un primo tempo, ma poi determinanti ai fini del successo". Ingresso gratuito senza prenotazione fino a esaurimento posti.

m. s. c.