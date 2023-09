"La bella Sfilza" all’Expo sulla disabilità

L’esperienza de "La Bella Sfilza" a "EXPO AID 2023 – Io persona al centro" (Associazioni, Inclusione, Disabilità), che inizia domani a Rimini. La manifestazione nazionale di due giorni, la prima del genere, dedicata al mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano, promossa dal ministero, con presenti oltre 50 istituzioni, associazioni ed enti per parlare dei diritti delle persone con disabilità e della loro partecipazione alla vita sociale, politica e civile, vedrà partecipe anche la cooperativa sociale di giovani disabili "La Bella Sfilza" di Concordia, nome dell’omonimo ristorante in via Corriera. Non sarà l’unica presenza della Bassa, perché la partecipazione è stata estesa anche a "La Frolleria", il biscottificio realizzato da Anffas Mirandola, inaugurato la scorsa primavera, e all’orchestra Rulli Frulli di Finale Emilia. A Rimini, la cooperativa di Concordia presterà servizio di ristorazione mobile presso l’area del porto dalle 18 alle 24.

"Questo invito – ci dice l’attuale presidente de La Bella Sfilza, Cristiano Govoni – sta ad indicare che siamo riconosciuti. Faremo pasta fresca, gramigna con salsiccia, che prepareremo sul momento. Andremo con 3 ragazzi, più il cuoco e 4 volontari della associazione". Inaugurata il 10 aprile 2022, "La Bella Sfilza", è ormai una realtà consolidata che, oltre che nella ristorazione e nella vendita diretta di pasta fresca e sbrisolona, si è fatta strada nel campo del catering grazie alla esperienza maturata in questo campo dal cuoco Dario Forghieri. Composta da una ventina di soci, oggi la cooperativa conta 9 dipendenti assunti, 6 ragazzi con disabilità e 3 normodotati, cuoco, aiuto cuoco e donna per le pulizie. "La finalità del progetto – ci dice Govoni - ha colpito molto. Inizialmente ha giocato un ruolo importante nel successo della iniziativa l’aspetto sociale e solidaristico, ma ora credo funzioni la qualità del servizio che diamo. Per i ragazzi i progressi sono evidenti. Vederli all’opera sono uno splendore. Quelli che vengono a mangiare sono contenti e ritornano. E per i ragazzi l’esperienza è importante sotto l’aspetto della socializzazione". Da quest’anno è stata creata la figura dei soci sovventori e la prima azienda che ha chiesto di farne parte è Cpl Concordia. "Ma stiamo esaminando altre richieste" fa sapere Govoni, che coi suoi ragazzi e Forghieri porterà la ristorazione mobile de "La Bella Sfilza" a questo evento di Rimini che, nell’area longue, proporrà 10 proposte gastronomiche e altrettanti esempi di inclusione lavorativa di persone con disabilità.

Alberto Greco