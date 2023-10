La bellezza dei piccoli gesti nello spettacolo ’Sei tu Alice?’

In viaggio tra sogno e verità, Alice si aggira tra le incomprensioni di un mondo in bianco e nero, tra domande e dubbi su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ove l’unica costante è l’amore. Dopo aver già toccato diverse città, lo spettacolo ’Sei tu Alice?’ della compagnia Twinkly, per la regia di Chiara Gatti e Valerio Boni, approda a Modena, stasera alle 20.30 al Teatro Michelangelo (prevendite sul sito: www.teatromichelangelo.com) per una serata organizzata da associazione Habilitas aps e Fondazione Vita Indipendente con il patrocinio del Comune di Modena. ’Sei tu Alice?’ invita il pubblico a riflettere sulla bellezza della vita quotidiana, valorizzando i piccoli gesti di gentilezza e di condivisione e respingendo l’idea dell’insoddisfazione cronica che mira a eliminare tutto ciò che viene considerato imperfetto. È uno spaccato coinvolgente che esplora diverse tematiche fondamentali dell’esistenza umana, uno specchio della dicotomia interiore presente nel momento in cui la disabilità fa capolino in una qualsiasi famiglia. I personaggi incarnano allo stesso tempo i ’limiti’ e il ’genio’ dell’essere umano: la Regina rappresenta la paura che limita e ostacola la spontaneità e la diversità, mentre il Tempo incarna l’idea di normalità che tutti cercano di raggiungere, o ancora il Cappellaio incarna la creatività esponenziale propria di ogni essere umano. La compagnia Twinkly nasce 15 anni fa da Teatro Ability, un laboratorio artistico ed educativo d’integrazione dell’associazione Habilitas promosso da un gruppo di volontari in collaborazione con la scuola d’arte Talentho.